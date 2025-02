Trump evalúa reubicar a gazatíes en Marruecos, Puntlandia y Somalilandia

La administración Trump está considerando tres áreas potenciales para la absorción de refugiados gazatíes después de que el presidente Donald Trump anunciara que EE. UU. planea tomar el control de la Franja de Gaza y reubicar a los residentes actuales para reconstruir la zona, informó N12 el miércoles.

Según el informe, las áreas consideradas son Marruecos, Puntlandia y Somalilandia.

El informe señaló que lo que estos tres países tienen en común es una fuerte necesidad de apoyo por parte de EE. UU., ya que Somalilandia y Puntlandia buscan reconocimiento internacional, y Marruecos tiene una disputa territorial en curso sobre el Sáhara Occidental.

Este informe llega después de que Trump le dijera al Jerusalem Post que creía que Jordania y Egipto "no le dirán que no" cuando se le pidió dar la bienvenida a refugiados gazatíes durante su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la Oficina Oval el martes.

"No me dirán que no. Quiero eliminar a todos los residentes de Gaza", respondió. "Va a suceder".

El presidente Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a su llegada a la Casa Blanca el 04 de febrero de 2025 en Washington, DC. (credit: Chip Somodevilla/Getty Image)

¿Una 'nueva' tierra para los gazatíes?

Trump dijo en una declaración anterior que el "asunto de Gaza" no ha funcionado.

"Nunca ha funcionado. Y siento algo muy diferente sobre Gaza que muchas personas. Creo que deberían obtener una buena, fresca y hermosa tierra, y conseguir a algunas personas para poner el dinero para construirla y hacerla agradable y habitable y agradable", dijo.