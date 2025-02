Irán advierte a Trump: Máxima presión será respondida con máxima resistencia

El canciller de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que la "presión máxima" de Estados Unidos contra Irán solo sería enfrentada con "resistencia máxima" en una publicación en X/Twitter, informó la Agencia de Noticias Tasnim de Irán el jueves.

"Irán ya ha dejado claro de manera contundente que 'bajo ninguna circunstancia Irán buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares'", escribió Araghchi en X.

So-called "Maximum Pressure" is a failed experience. Repeating that will only yet again compel "Maximum Resistance". Smart people ought to choose "Maximum Wisdom" instead.In addition to being a party in good standing to the NPT and other global nonproliferation instruments,…