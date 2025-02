Espectáculo del Super Bowl interrumpido por una protesta propalestina

Un manifestante pro-palestino ingresó al campo durante el show del medio tiempo del Super Bowl el domingo por la noche mientras agitaba las banderas de Sudán y la Autoridad Palestina, según informó Kan News.

La bandera palestina tenía la palabra "Gaza" rociada en el medio, mientras que en la bandera de Sudán estaba rociado "Sudán".

El manifestante fue finalmente detenido por seguridad en el juego en Nueva Orleans.

#SuperBowl disruption - a “FreePalestine” radical interrupts Kendrick Lamar’s halftime show, unfurling what appears to be a Palestinian flag.He was quickly tackled by security. pic.twitter.com/DJZvkG6m9B