Legisladores judíos divididos sobre la propuesta de Trump de tomar control de Gaza - exclusiva

La afirmación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que los Estados Unidos tomarán el control de la Franja de Gaza obtuvo reacciones mixtas de los 34 miembros judíos de la Cámara de Representantes y el Senado. Estas reacciones variaron desde el elogio hasta la condena al final de la agitada semana del primer ministro Benjamin Netanyahu en Washington.

El representante David Kustoff (R-Tennessee), uno de los tres republicanos judíos en el Congreso, respondió positivamente a las supuestas intenciones de Trump de reacondicionar Gaza. En una declaración al Jerusalem Post, elogió a Trump por "pensar fuera de lo común" y por su apoyo inquebrantable a Israel.

"Durante demasiado tiempo, Israel ha estado en guerra con sus vecinos", agregó. "Para mí está claro que algo debe cambiar para detener la matanza y la destrucción que la región ha soportado durante siglos. Esto requerirá nuevas ideas y un enfoque no convencional".

Trump está aportando una perspectiva nueva y fresca a un "conflicto atemporal" y está trabajando arduamente para ayudar a establecer una paz duradera en todo Medio Oriente, dijo Kustoff.

El representante Craig Goldman (R-Texas), quien se convirtió en el tercer republicano judío en ocupar un cargo este año, publicó una foto en X tras una reunión con Netanyahu, Kustoff y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Brian Mast, pero no mencionó a Gaza. El PRESIDENTE estadounidense Donald Trump habla en la Casa Blanca la semana pasada. El momento del anuncio de su plan para Gaza es problemático en cuanto a la devolución de los rehenes, advierte el escritor. (credit: Kent Nishimura/Reuters)

La oficina de Goldman no respondió a la solicitud de comentarios del Post.

El representante Max Miller (R-Ohio) no ha emitido una declaración ni ha publicado en X con respecto a Gaza. Los representantes de su oficina no respondieron a la solicitud de comentarios del Post.

Miembros del Congreso reaccionan

Trece senadores demócratas y miembros del Congreso emitieron declaraciones oficiales en respuesta al anuncio de Trump o publicaron comentarios en X.

En una declaración en su sitio web, el senador Jon Ossoff (D-Georgia) dijo: "La propuesta del presidente Trump de que Estados Unidos ‘posea’ Gaza es extravagante y absurda".

"Esa es la declaración del senador", dijo un portavoz cuando se le preguntó si Ossoff deseaba ampliar.

En una extensa declaración en su sitio web, el representante Brad Schneider (D-Illinois), cofundador y copresidente del bipartidista y bicameral Cáucus de los Acuerdos de Abraham, se identificó a sí mismo como sionista y cree en el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos e Israel, así como reconoce los derechos de los palestinos y su conexión con la tierra.

"Judíos, musulmanes y cristianos, árabes e israelíes, todos pertenecen al Medio Oriente y deben encontrar juntos una forma de convivir con civismo, seguridad, prosperidad y paz", dijo, al mismo tiempo que reconoce que el pueblo de Gaza no puede conocer la paz o la prosperidad mientras Hamas esté en el poder.

Ni dejar a Hamas a cargo ni forzar a dos millones de palestinos de sus hogares es una estrategia para la paz, dijo Schneider.

"La propuesta del presidente Trump de desalojar forzosamente a dos millones de gazatíes no solo es inviable, sino inmoral e ilegal", dijo. "El desplazamiento masivo viola los derechos humanos fundamentales, el derecho internacional y los valores mismos por los que Estados Unidos e Israel defienden. La historia ha demostrado repetidamente que las transferencias forzadas de población no traen estabilidad, traen sufrimiento, radicalización e inseguridad a largo plazo. El mundo ha visto este patrón antes y no podemos permitirnos repetir los errores del pasado".

En una declaración en su sitio web, el representante Greg Landsman (D-Ohio) dijo que Trump puede o no estar hablando en serio acerca de Gaza, pero que él es una persona poco seria y se trata de un plan poco serio.

"Agregó una tercera lista de lugares a los que enviaría tropas estadounidenses sin ninguna consideración real: Groenlandia, Panamá y ahora Gaza", dijo.

El representante Brad Sherman (D-California), quien el verano pasado ayudó a lanzar el Grupo de Trabajo de Gaza bipartidista para centrarse en la reactivación de los países de los Acuerdos de Abraham para planificar el "día después" en Gaza, dijo que Trump "financiaría la compra de Groenlandia vendiendo condominios de tiempo compartido en Gaza".

"El único problema: si una mujer palestina desplazada da a luz en Groenlandia, su bebé será elegible para la ciudadanía por nacimiento", escribió en X.

Compartiendo un sentimiento similar en X, el representante Jerry Nadler (D-Nueva York) dijo que el plan de Trump y Netanyahu era "el tipo de idea insensata que surge cuando dos criminales acusados se sientan para representar a sus países en una reunión bilateral".

"Este 'plan' patentemente ridículo para Gaza es fundamentalmente una distracción de la administración Trump del caos que el presidente [Elon] Musk está causando", agregó. "Y ninguno de nosotros debería caer en la trampa".

El senador Richard Blumenthal (D-Connecticut) inicialmente escribió en X después de la conferencia de prensa conjunta de Trump y Netanyahu que el plan de Trump para una toma de control de Estados Unidos en Gaza probablemente no era en absoluto serio, pero dijo que ya estaba causando "daños graves a los esfuerzos que buscan una extensión del alto el fuego, la devolución de los rehenes, la normalización de las relaciones con Arabia Saudita y otros vecinos, y más".

El jueves, después de una reunión con Netanyahu y otros miembros del liderazgo del Senado, Blumenthal dijo que estaba aún más esperanzado de que el alto el fuego en curso pudiera ser extendido para que más rehenes pudieran ser liberados y más ayuda humanitaria pudiera ser proporcionada.

'El único camino hacia la paz'

TANTO HAMAS como Israel deberían aceptarlo como el único camino hacia la paz, la estabilidad y la reconstrucción de Gaza, escribió en X.

"Más que nunca, la sugerencia de Trump del martes parece una distracción: no hay necesidad ni apoyo para una toma de control estadounidense de Gaza, tropas estadounidenses en el terreno, dinero de los contribuyentes estadounidenses dirigido, o palestinos obligados a evacuar", escribió Blumenthal. "La propuesta de Trump no tiene posibilidad de éxito".

En una entrevista en CNN, el Representante Jared Moskowitz (D-Florida) dijo que Estados Unidos no iba a poseer Gaza, y que cuanto más tiempo se dedique a la afirmación de Trump menos tiempo se dedicará a las "cosas reales que están sucediendo".

"Lo que estoy diciendo es que creo que esto es una táctica de negociación suya, tratando de que el mundo árabe haga más por el futuro de Gaza, al igual que lo hizo con la OTAN en la última administración", dijo. "No me gustó, pero logró que esos países pusieran más dinero en la OTAN. Así que, si logra que los países árabes inviertan más dinero en Gaza, en la reconstrucción de Gaza, para tener un futuro para el pueblo palestino de alguna manera, entonces genial.

"Pero no vamos a tener botas en el suelo - por cierto, si no tienes botas en el suelo, hablemos de esto logísticamente. ¿Cómo llegas a Gaza? ¿Dónde la compras? ¿Está en Amazon? Quiero decir, estamos hablando de algo que no está sucediendo. Entonces, como, pasemos a un nuevo tema", dijo Moskowitz.

El jueves pasado, destacados líderes demócratas judíos, la representante Debbie Wasserman Shultz (D-Florida) y la senadora Jacky Rosen (D-Nevada), no habían hecho declaraciones sobre las afirmaciones de Trump sobre Gaza.

"La propuesta improvisada de Trump de desplazar a dos millones de palestinos en un momento delicado del acuerdo de alto el fuego amenaza con socavar la liberación de rehenes, incluidos estadounidenses, cuyos familiares han luchado durante casi 500 días por liberarlos", dijo Wasserman Shultz en un comunicado al Post el pasado jueves. "Deberíamos continuar el trabajo de la Administración Biden para normalizar las relaciones entre Israel y vecinos como Arabia Saudita, lo que promoverá los intereses de Estados Unidos, así como la paz y seguridad para Israel y los palestinos".

Un portavoz de Rosen dijo que la senadora cree que Estados Unidos no debería enviar tropas ni gastar dinero de los contribuyentes estadounidenses para tomar el control de Gaza.

"En cambio, deberíamos centrarnos en garantizar que Israel tenga el apoyo necesario para defenderse y crear un camino hacia una solución de dos estados, que es la mejor solución a largo plazo para garantizar la seguridad de Israel", dijo el portavoz.

En una declaración al Post, la representante Laura Friedman (D-California) dijo que la propuesta de Trump era irresponsable y temeraria.

"Esto no es un juego: los rehenes estadounidenses, nuestros aliados y la comunidad judía necesitan un liderazgo real, no planes fantasiosos sin esperanza de éxito", dijo. "A diferencia de Trump, mantendré mi enfoque en soluciones reales que traigan de vuelta a los rehenes estadounidenses y aseguren seguridad y estabilidad para la región".

El representante Steve Cohen (D-Tennessee) le dijo al Post que le preocupaba que los planes de Trump para Gaza pondrían en peligro la segunda fase del acuerdo de alto al fuego y posiblemente causarían la muerte de rehenes.

La representante Jan Shackowsky (D-Illinois) le dijo al Post que nunca habría un Israel judío, democrático, seguro y sin Palestina autodeterminada.

La representante Becca Balint (D-Vermont) dijo inequívocamente que no apoyaba y nunca apoyaría la idea de que el ejército de Estados Unidos tomara control de Gaza.

"Desarrollar lo que Trump llama la 'Riviera de Oriente Medio' es profundamente perturbador y significaría un sufrimiento continuo para los palestinos", dijo Balint en su declaración al Post. "Es inmoral".

Las oficinas del Sen. Adam Schiff (California) y los Representantes Suzanne Bonamici (Oregón), Josh Gottheimer (Nueva Jersey), Lois Frankel (Florida), Mike Levin (California), Seth Magaziner (Rhode Island), Jamie Raskin (Maryland), Kim Schrier (Washington) y Eugene Vindman (Virginia) no respondieron a las consultas del Post.