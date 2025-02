Trump y Putin dialogarán sobre el fin "inmediato" de la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia con el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el líder estadounidense en una declaración en Truth Social el miércoles.

"Ambos coincidimos en que queremos detener los millones de muertes que están teniendo lugar en la guerra entre Rusia y Ucrania," escribió Trump. "Incluso el presidente Putin utilizó mi eslogan de campaña muy fuerte de, “SENTIDO COMÚN.” Los dos creemos firmemente en ello."

Putin "estuvo de acuerdo con Trump en que un acuerdo a largo plazo podría lograrse a través de negociaciones pacíficas," según una declaración del Kremlin.

"También acordamos que nuestros respectivos equipos iniciarán negociaciones de inmediato, y comenzaremos llamando al presidente Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación, algo que estaré haciendo en este momento," dijo Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, se reúnen en la Torre Trump de Nueva York, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/SHANNON STAPLETON/FILE PHOTO)

Negociaciones entre Ucrania y Rusia

Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablaron por teléfono durante aproximadamente una hora el miércoles por la noche.

"Acabo de hablar con Donald Trump. Tuvimos una larga conversación sobre las posibilidades de lograr la paz, nuestra disposición para trabajar juntos a nivel de equipo y nuestras capacidades tecnológicas", escribió Zelensky en su canal de Telegram. "Agradecido con el presidente Trump por su interés en lo que podemos hacer juntos".

Zelensky dijo que Trump le informó sobre los detalles de su conversación con Putin.

"Ucrania quiere la paz más que nadie", escribió Zelensky. "Estamos determinando nuestros pasos conjuntos con Estados Unidos para detener la agresión rusa y garantizar una paz fiable y duradera. Como dijo el presidente Trump, hagámoslo".

Trump dijo que estaba satisfecho con cómo transcurrió la conversación.

"Él, al igual que el presidente Putin, quiere hacer PAZ", escribió Trump en Truth Social. Discutimos una variedad de temas relacionados con la guerra, pero principalmente la reunión que se está programando para el viernes en Múnich, donde el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio liderarán la delegación.

Zelensky se había opuesto anteriormente a las negociaciones de paz sin su presencia.

"Si hay conversaciones directas entre Estados Unidos y Rusia sin Ucrania, es muy peligroso, creo", dijo Zelenskyy, según una entrevista de Associated Press del sábado. "Pueden tener sus propias relaciones, pero hablar sobre Ucrania sin nosotros es peligroso para todos", dijo.

Sin embargo, dijo el martes que estaría dispuesto a hacer un intercambio de tierras, algo que había rechazado anteriormente.

"Intercambiaremos un territorio por otro", dijo Zelensky al Guardian, implicando que comerciaría tierras en la región de Kursk de Rusia por territorio ucraniano.

Esto viene después de que Trump dijera el martes que Ucrania podría convertirse en parte del territorio ruso si Zelensky no llegaba a un acuerdo.

"Pueden llegar a un acuerdo, pueden no llegar a un acuerdo. Pueden ser rusos algún día, o pueden no serlo algún día", dijo, según CNN.

También dijo que quería obtener algún tipo de retorno por la asistencia financiera de EE. UU. en Ucrania.

“Les dije que quiero el equivalente, como $500 mil millones de tierras raras, y básicamente aceptaron hacerlo, así que al menos no nos sentimos estúpidos. De lo contrario, seríamos estúpidos. Les dije que tenemos que obtener algo. No podemos seguir pagando este dinero", dijo, según informó CNN.

Zelensky le dijo a la AP que creía que le gustaría hablar con Trump a solas antes de hablar con cualquier negociador ruso.

"Me gustaría ver a Estados Unidos, Ucrania y a los rusos en la mesa de negociación porque ellos están luchando contra nosotros. Y la voz de la Unión Europea tiene que estar presente", dijo.

Trump además afirmó que ambos acordaron reunirse cara a cara pronto.

El Kremlin corroboró esto, declarando que Putin "invitó al presidente de EE. UU. a visitar Moscú y expresó su disposición a recibir a funcionarios estadounidenses en Rusia en áreas de interés mutuo, incluido, por supuesto, el tema del arreglo ucraniano".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que no tenía conocimiento de ninguna condición previa para que Trump y Putin visitaran las naciones del otro.

"No que yo sepa. Eso no significa que no existan," dijo Leavitt, cuando se le preguntó en una conferencia de prensa regular si había condiciones para las visitas propuestas.

"Acabo de hablar con el presidente y nuestro equipo de seguridad nacional, no me informaron de ninguna condición," agregó.

También acordaron mantener el contacto mutuo, según Peskov. Él dijo que la conversación duró cerca de una hora y media.

Trump pidió al Secretario de Estado Marco Rubio, al Director de la CIA John Ratcliffe, al Asesor de Seguridad Nacional Michael Walz, y al Embajador y Enviado Especial Steve Witkoff que lideren las negociaciones entre las dos naciones, que han estado involucradas en una guerra total desde 2022.

Reacciones europeas

La Ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo el miércoles que era un paso necesario que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esté listo para negociar para poner fin a la guerra en Ucrania.

Hablando con reporteros en París en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y sus aliados, Baerbock dijo que era importante que Putin finalmente estuviera preparado para negociar y que Europa se mantendría unida en cualquier conversación.

"Estamos listos desde hace tres años para la paz, a diferencia del presidente ruso Putin", dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, dijo que Europa jugará su papel ofreciendo garantías de seguridad para Ucrania incluso si la membresía en la OTAN no es inmediata.

Hablando desde la reunión en París, también dijo que no habrá una paz justa para Ucrania en su guerra con Rusia sin que los europeos estén asociados con las negociaciones y que dependía de los ucranianos decidir los parámetros de un acuerdo de paz.

El ministro de Relaciones Exteriores de España, Jose Manuel Albares, dijo que nada debe decidirse sobre Ucrania sin contar con Ucrania y Europa.

También dijo que "necesitamos una paz justa para todos" y que no se puede permitir que tenga éxito una guerra de agresión.

Reuters contribuyó a este informe.