Enfermeras en Australia afirman haber matado a pacientes israelíes, la policía investiga

Después de la circulación viral de un video el miércoles en el que dos enfermeras australianas afirmaban haber matado a pacientes israelíes y amenazar con matar a más, los profesionales médicos del área de Sídney han sido suspendidos.

La fuerza de tarea contra el antisemitismo de la Policía de Nueva Gales del Sur se ha hecho cargo de la investigación, entrevistando al personal y decomisando imágenes de CCTV. Ha identificado la ubicación probable dentro del Hospital de Bankstown donde un enfermero le dijo al profesor de inglés israelí y creador de contenido en redes sociales, Max Veifer: "No tienes idea de cuántos perros israelíes de m**rda han venido a este hospital, y los mandé al infierno".

"No los trataré, los mataré", dijo una enfermera con hiyab, según una publicación de una interacción aleatoria en videochat que Veifer publicó en su cuenta de redes sociales. El video había sido suspendido temporalmente en Instagram.

La enfermera expresó su esperanza de que él recordara su rostro cuando muriera de la muerte "más repugnante", terminando en expletivos.

"Es el país de Palestina, no tu país, pedazo de mierda", dijo la enfermera.

El enfermero, fingiendo ser médico, dijo al principio de la conversación: "Tienes unos ojos hermosos, pero me molesta que seas israelí. Eventualmente, cuando te maten, vas a ir al infierno".

Mientras funcionarios australianos e israelíes y ciudadanos judíos expresaban indignación, la Comisionada de la Fuerza Policial de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, dijo que la Fuerza de Ataque Pearl estaba investigando el asunto. Dos enfermeras australianas que fueron suspendidas por decir que matarían, y ya han matado, a patéticos israelíes, el 12 de febrero de 2025. (credit: SCREENSHOT/X)

El Primer Ministro Anthony Albanese dijo que la Policía Federal Australiana había ofrecido "cualquier ayuda" a la policía estatal, según informó Reuters.

"Este es un día triste para nuestro país", dijo Webb. "Es inimaginable que nos enfrentemos y nos veamos obligados a investigar un incidente tan espantoso".

El Ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, dijo en una publicación en Facebook: Si la "investigación concluye que este comportamiento ha ocurrido, estas personas ya no trabajarán para la Salud de Nueva Gales del Sur".

There needs to be an investigation immediately into these two Australian medical professionals who are saying they will kill Israeli patients - and suggesting that they already have. They are expressing criminal intent towards Jewish people, this must be stopped. Antisemitism is… pic.twitter.com/YCX3w9YVcY