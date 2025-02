Bombas de 2,000 libras llegan a Israel tras decisión de Trump

Un envío de bombas MK-84 de 2,000 libras de EE. UU. ha llegado a Israel, anunció el Ministerio de Defensa el domingo, poniendo fin oficialmente a un congelamiento aproximado de nueve meses por parte de la administración Biden, que la administración Trump revirtió al entrar en el cargo.

El envío llegó mientras las FDI consideraban renovar la guerra en Gaza en las próximas dos semanas si Hamas dejaba de entregar rehenes según el cronograma del acuerdo de la Fase I o si las partes no lograban llegar a un acuerdo para continuar con la liberación de rehenes en la Fase II.

El 6 de mayo de 2024, las FDI invadieron Rafah después de un debate de tres meses con la administración Biden sobre si tendría lugar la invasión (se oponía a la invasión) y, de ser así, qué tipos de tácticas se usarían (quería una invasión más gradual para dar meses a los civiles palestinos para evacuar).

En cuestión de días, el entonces presidente de Estados Unidos Joe Biden amenazó personalmente con un congelamiento total de armas e instituyó un congelamiento parcial, incluidas las bombas MK-84 de 2,000 libras, para mostrar su descontento con la invasión de las FDI y para hacer una amenaza de medidas más severas en caso de que mueran grandes cantidades de civiles palestinos.

The Jerusalem Post ha sabido que el congelamiento parcial comenzó incluso antes de la invasión de Rafah.

MK-84 heavy munitions arrive from the US to Ashdod Port (ISRAEL DEFENSE MINISTRY)

Además, el Post ha sabido que el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, logró poner fin a partes del congelamiento durante un viaje a Washington, DC, en junio de 2024.

Sin embargo, según fuentes de defensa, cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu criticó públicamente a Biden por el congelamiento y discutió con el equipo de Biden sobre la posibilidad de llegar rápidamente a un alto el fuego con Hamas y firmar un plan para que la Autoridad Palestina se hiciera cargo de Gaza, Estados Unidos decidió mantener el congelamiento parcial sobre las MK-84.

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó inmediatamente el congelamiento tras su elección el 20 de enero, pero lleva tiempo enviar tales bombas tan grandes a través del Océano Atlántico hasta Israel.

Según el ministerio de defensa, en una operación conjunta con los Estados Unidos y la Dirección de Adquisiciones de la Unidad de Transporte Internacional del ministerio (DPD), se recibió y descargó el sábado por la noche el envío de bombas aéreas pesadas recientemente liberadas por el gobierno de los Estados Unidos.

El barco, que transportaba municiones pesadas MK-84, atracó y fue descargado en el Puerto de Ashdod.

Las municiones fueron cargadas en docenas de camiones de la Unidad de Transporte del Departamento de Logística y Activos del ministerio, así como de la Dirección de Tecnología y Logística de las Fuerzas de Defensa de Israel, y fueron transferidas a la Fuerza Aérea.

El ministerio continúa adquiriendo y transportando municiones para las FDI.

Hasta la fecha, han llegado a Israel más de 76,000 toneladas de equipo militar a través de 678 vuelos de transporte aéreo y 129 envíos marítimos. Esto representa el puente aéreo y marítimo más grande en la historia de Israel.

El ministro de defensa, Israel Katz, dijo: "El envío de municiones que llegó a Israel esta noche, liberado por la Administración Trump, representa un activo significativo para la Fuerza Aérea y las FDI, y sirve como evidencia adicional de la fuerte alianza entre Israel y los Estados Unidos".

"En nuestra reciente conversación, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmó el compromiso de América de seguir proporcionando a Israel todas las herramientas necesarias para garantizar su seguridad", dijo Katz.

El ministro de Defensa agregó: "Agradezco al Presidente Donald Trump y a la Administración de los Estados Unidos por su apoyo inquebrantable al Estado de Israel. Continuaremos trabajando juntos para fortalecer nuestra seguridad".