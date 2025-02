'Ni un solo gazatí salvó a un rehén': Líderes mundiales reaccionan al regreso de rehenes asesinados

El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo el jueves que el desfile de los cuerpos de rehenes en Gaza es aborrecible y va en contra del derecho internacional.

Hamas entregó los cuerpos de cuatro rehenes a la Cruz Roja más temprano el jueves. Los ataúdes habían sido colocados en un escenario, con terroristas armados de Hamas con uniformes negros y de camuflaje rodeando la zona.

"Según el derecho internacional, cualquier entrega de los restos de los fallecidos debe cumplir con la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando el respeto por la dignidad de los fallecidos y sus familias", declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Gilad Erdan, ex embajador de Israel ante la ONU y los EE. UU., comparó a los palestinos en Gaza con los nazis en un mensaje de X/Twitter.

"Incluso en la Alemania nazi, hubo alemanes que salvaron judíos. Ni un solo gazatí salvó a un solo rehén." Militantes palestinos de Hamás hacen guardia el día en que Hamás entrega a la Cruz Roja a los rehenes fallecidos Oded Lifschitz, Shiri Bibas y sus dos hijos Kfir y Ariel Bibas, capturados durante el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023, en el marco de un acuerdo de alto el fuego e intercambi (credit: REUTERS/Ramadan Abed)

Erdan continuó, "Muchos, muchos 'inocentes' gazatíes participaron en el secuestro y asesinato, y muchos más salieron hoy y el 7 de octubre a celebrar el regreso de bebés judíos en ataúdes".

Even in Nazi Germany, there were Germans who saved Jews.Not a single Gazan saved a single hostage.Many many 'innocent' Gazans took part in the kidnapping & murder and many more came out today and on October 7th to celebrate the return of Jewish babies in coffins. Hamas must… https://t.co/WMyv02keou

El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, expresó su enojo por el manejo de los terroristas de Hamas en la liberación de rehenes el X, diciendo: "Los civiles nunca deberían ser intercambiados como peones en un juego de poder.

"Todos los rehenes y civiles detenidos arbitrariamente deben ser liberados sin condiciones".

El rabino jefe del Reino Unido, Ephraim Mirvis, compartió el X: "Es mal puro tomar como rehenes a una madre y sus hijos pequeños y a un anciano. Se necesita otro nivel de maldad ser responsable de sus muertes.

"Y aún otro nivel de maldad para intercambiar sus cuerpos por la liberación de cientos de prisioneros, incluidos terroristas que cumplen condena de por vida por asesinato.

"Esto es contra lo que Israel está luchando", enfatizó Mirvis.

It is pure evil to take a mother and her young children and an elderly man hostage. It takes another layer of evil to be responsible for their deaths. And yet a further layer of evil to trade their bodies to release hundreds of prisoners including terrorists serving life… pic.twitter.com/HiUnaz1Xq5