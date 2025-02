Influencers pro-iraníes invitados a un 'viaje estilo Birthright' al funeral de Nasrallah

Influencers de todo el mundo fueron invitados a Beirut para participar en el funeral de los líderes de Hezbolá, participar en un viaje al sur de Líbano y asistir a una conferencia para coordinar mensajes.

Algunos de estos influencers incluyeron al blogger estadounidense Jackson Hinkle, el actor irlandés Tadhg Hickey y la activista Tara Reynor O’Grady, y al creador de contenido brasileño Thiago Ávila.

En los días previos a la procesión masiva del funeral de los líderes de Hezbolá asesinados Hassan Nasrallah y Hisham Safieddine, tuvo lugar una conferencia titulada "Despertar Global y Palestina" en Beirut, en la que participaron partidarios del eje de la República Islámica para coordinar narrativas.

Estos incluyeron, además de Hinkle, el jefe de la oficina de medios de la organización houthi Ansar Allah, Mazin Hebah, el blogger yemení pro-houthi Osama Alfarran, el creador de contenido libanés Hasan Hashem, y el ex profesor de la Universidad de Wuhan Christopher Helali.

Los organizadores de la conferencia no fueron revelados, aunque el medio afiliado a Hezbolá Al Mayadeen fue el único canal que informaba desde la conferencia, lo que llevó a creer que estaban entre los organizadores.

"El objetivo de esta conferencia es reunir a influyentes y creadores de contenido de todo el mundo que vinieron a Líbano para participar en el gran funeral", dijo uno de los organizadores.

"Vinieron de todo el mundo, especialmente de América y Europa, y países de los que no estamos acostumbrados a hablar de esta narrativa. Y esta narrativa, lamentablemente, fue escrita con sangre y no con tinta".

