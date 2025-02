Israel y la UE negocian la reconstrucción de Gaza y la estabilidad regional

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, se reunirá con altos funcionarios europeos en Bruselas el lunes, reavivando un diálogo con la Unión Europea mientras el bloque considera un papel en la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de alto el fuego del mes pasado.

Sa'ar co-presidirá una reunión del Consejo de Asociación UE-Israel con la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en la primera sesión de este tipo desde 2022, con conversaciones enfocadas en la situación humanitaria en Gaza, las relaciones israelíes-palestinas y las dinámicas regionales en cambio.

Pleasure to meet in Brussels with the President of the European Parliament, Roberta Metsola @EP_President, a true friend of Israel. I stressed that the Palestinian Authority continues its "Pay-for-Slay" policy to terrorists and their families, as Abbas himself admitted. The E.U.… pic.twitter.com/4IlfeCYnPk