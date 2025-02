Israel vota en contra de Ucrania en la Asamblea General de la ONU, junto a EE. UU. y Rusia

Israel ha votado en contra de una "paz avanzada, integral, justa y duradera en Ucrania" en la Asamblea General de las Naciones Unidas, según afirmó la Unión Europea en una publicación en X/Twitter el lunes.

La publicación compartía que 93 países votaron a favor de la resolución, mientras que 18 países, incluido Israel, se opusieron. La postura de Israel lo coloca junto a naciones como Rusia, Corea del Norte y Estados Unidos.

Adoption of today's UNGA resolution on an early & just peace in Ukraine confirms the importance of upholding the UN Charter & respecting all countries' territorial integrity & sovereignty. Peace in Ukraine. In line with the Charter. ✅ 93 votes in favor ❌ 18 votes against pic.twitter.com/JYp7d5K0Sv