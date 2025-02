Trump impone sanciones al comercio iraní para una campaña de máxima presión

Estados Unidos ha decidido imponer sanciones a ocho entidades involucradas en el comercio de petróleo y petroquímicos de Irán y está identificando ocho embarcaciones como su propiedad bloqueada, anunció el Departamento de Estado el martes.

El Departamento de Estado citó la razón de las sanciones como parte de la "campaña de máxima presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán".

Añadió que "el régimen iraní continúa desestabilizando la seguridad global con su amenaza nuclear, su programa de misiles balísticos y su apoyo a grupos terroristas".

"Las exportaciones de petróleo de Irán son posibles gracias a una red de facilitadores de envíos ilícitos en múltiples jurisdicciones que, a través de la obfuscación y el engaño, cargan y transportan petróleo iraní para su venta a compradores en Asia", explicó el Departamento de Estado.

Por lo tanto, las sanciones se están llevando a cabo para "detener el flujo de ingresos que el régimen utiliza para financiar estas actividades desestabilizadoras", dijo el Departamento de Estado.

Las banderas de Irán y EEUU se ven impresas en papel en esta ilustración tomada el 27 de enero de 2022. (credit: REUTERS/DADO RUVIC/ILLUSTRATION)

¿Quiénes se verán afectados por las sanciones?

El Departamento de Estado enumeró algunas de las siguientes entidades que serán sancionadas por "participar deliberadamente en una transacción significativa para la venta o transporte de petróleo o productos petroleros de Irán".

Kangan Petro Refinery Company, Cosmos Lines Inc, Alkonost Maritime DMCC, Austinship Management Private Limited, Oceanend Shipping Ltd., IMS Ltd y Octane Energy Group FZCO estaban en la lista.

El Departamento de Estado dijo que el resultado de las sanciones será "de acuerdo con la E.O. 13846, toda propiedad e intereses en propiedad de las personas designadas mencionadas anteriormente que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro".

El Departamento de Estado agregó que "además, todas las entidades e individuos que tengan una participación, ya sea directa o indirectamente, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también están bloqueados".

La prohibición incluirá contribuir o proveer a las personas bloqueadas con fondos, bienes o servicios.

"El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento", enfatizó el Departamento de Estado en su declaración.