La complejidad de reimponer la "presión máxima" - análisis

Estados Unidos está imponiendo sanciones que apuntan a las exportaciones de petróleo iraníes. Esto es parte de una campaña más amplia para aumentar lentamente la presión sobre Irán, ya que la nueva administración de Trump busca volver a algunos aspectos de la campaña de "presión máxima" de la primera administración de Trump.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo el 24 de febrero que está "designando 16 entidades y embarcaciones por su implicación en la industria petrolera y petroquímica de Irán".

Entre los objetivos se encuentran ocho "entidades" con base en Irán, India, Malasia, las Seychelles y los Emiratos Árabes Unidos. Están involucrados en la venta, compra y transporte de petróleo iraní. Además, se identificaron ocho embarcaciones como parte de esta red. Tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Estado emitieron declaraciones sobre esta nueva iniciativa.

El Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) dijeron que están "sancionando simultáneamente un total combinado de 22 personas e identificando 13 embarcaciones como propiedades bloqueadas, en múltiples jurisdicciones, por su participación en la industria petrolera de Irán". Las banderas de Irán y EEUU se ven impresas en papel en esta ilustración tomada el 27 de enero de 2022. (credit: REUTERS/DADO RUVIC/ILLUSTRATION)

Las sanciones afectan no solo a las entidades, sino también a los petroleros y a docenas de personas, según la Associated Press. Según ese informe, las sanciones tienen como objetivo llegar a un acuerdo. La nueva administración de Trump no quiere ser tan dura con Irán como la primera vez, prefiere algún tipo de acomodación. En ausencia de eso, aumentará la presión.

Sin embargo, Trump se ha distanciado de algunos de los "halcones" de Irán de la primera administración, como John Bolton. "Veremos si podemos arreglar o llegar a un acuerdo con Irán", ha dicho Trump.

"No queremos ser duros con Irán. No queremos ser duros con nadie... Pero simplemente no pueden tener una bomba nuclear".

Apuntando aspectos de la cadena de suministro de petróleo de Irán

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha indicado que los Estados Unidos utilizarán estas sanciones para apuntar aspectos de la cadena de suministro de petróleo de Irán. Las partes clave de esta cadena de suministro incluyen corredores de petróleo en lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, así como operadores y gerentes de petroleros que se encuentran en China e India.

El jefe de la National Iranian Oil Company de Irán y la Iranian Oil Terminals Company también fueron blanco. La declaración del Tesoro señaló que "los buques sancionados hoy son responsables de enviar decenas de millones de barriles de petróleo crudo valorados en cientos de millones de dólares".

El informe señaló que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 el 4 de febrero de 2025, ordenando una campaña de máxima presión sobre Irán y reducir las exportaciones de petróleo de Irán a cero.

El objetivo de estas sanciones ilustra la complejidad de utilizar sanciones para lidiar con el comercio de petróleo de Irán. Hay muchas entidades involucradas, y se extienden por todo el mundo. También se encuentran en países que son amigos y socios de los Estados Unidos, como India o los Emiratos Árabes Unidos. Muchos países no están de acuerdo con confrontar a Irán. Quieren acomodación.

Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, se reconciliaron en los últimos años. Mucho ha cambiado en Medio Oriente desde el acuerdo nuclear con Irán hace una década. Además, Irán se ha acercado más a Rusia y China. Irán también está buscando desempeñar un papel más importante en los BRICS y la SCO, que son bloques económicos que no forman parte de Occidente.

Una de las sanciones apuntó al director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC). El comunicado del Tesoro dice que "NIOC juega un papel clave en respaldar las actividades desestabilizadoras en la región del ejército de Irán y sus grupos aliados, incluida la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF).

El gobierno iraní asigna miles de millones de dólares en petróleo cada año a sus fuerzas armadas para complementar sus asignaciones presupuestarias anuales."

Las sanciones también afectaron a una subsidiaria que "supervisa todas las operaciones en los terminales de petróleo de Irán, incluyendo el Terminal de Petróleo de la Isla Kharg, a través del cual fluye la mayoría del petróleo iraní, y el Terminal de Condensado de South Pars, que representa el 100 por ciento de las exportaciones de condensado de gas de Irán."

El informe dice que Irán también exporta petróleo desde terminales en el Mar Caspio. Irán está buscando cada vez más expandir su corredor económico norte-sur y recientemente celebró una conferencia con el objetivo de aumentar los lazos económicos a través del Mar Caspio.

Otro desafío es encontrar a los intermediarios petroleros que ayudan a Irán a exportar petróleo. El comunicado del Tesoro de EE. UU. señaló una red que se extiende a los Emiratos Árabes Unidos y China. "La empresa Petroquímico FZE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha comprado decenas de millones de dólares en productos petroleros de NIOC," dice el informe.

Se utiliza un barco con bandera de Barbados llamado Casinova, también conocido como Ying Ge, "propiedad, gestionado y operado por Le Monde Marine Services Limited con sede en Liberia, para transportar más de 200,000 barriles de petróleo iraní a los Emiratos Árabes Unidos." Recientemente, el barco estaba en el Estrecho de Ormuz.

Otra compañía que fue objetivo es Petronix Energy Trading Limited, la cual se dice que utiliza el barco Meng Zin con bandera panameña y un barco llamado Phoenix. Meng Xin parece haber estado cerca de Kuwait recientemente. El comunicado del Tesoro también señala que existe una "flota fantasma" utilizada para envíos de petróleo.

Esto incluye una afirmación de que en "septiembre de 2024, el barco URGANE I con bandera de Panamá, administrado y operado por Nycity Shipmanagement Co Ltd con sede en la RPC (Nycity Shipmanagement), cargó crudo iraní Pars a través de una transferencia de barco a barco con un tanquero propiedad de la sancionada National Iranian Tanker Company".

Se identificaron varias otras embarcaciones como parte de esta red. "Como resultado de la acción de hoy, toda propiedad e intereses en propiedad de la(s) persona(s) designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC", indicó el informe.

El Departamento de Estado dijo que "la acción de hoy representa un primer paso para llevar a cabo la campaña del presidente Trump de máxima presión sobre el régimen iraní. Esto interrumpe los esfuerzos de Irán por acumular ingresos petroleros para financiar las actividades terroristas".

El desafío de estas sanciones es claro. Hay numerosas entidades involucradas que operan una red de barcos en el Océano Índico. Irán se ha vuelto experto en evitar sanciones a lo largo de los años.

El mundo del transporte marítimo ya es turbio, con numerosas empresas y barcos con banderas de varios países. Nada en el mundo del transporte marítimo es simple y claro. Irán explota esto en su beneficio.

Encuentra formas de transferir petróleo. Los barcos pueden apagar los transpondedores y realizar transferencias de barco a barco para evitar ser detectados. Es notoriamente difícil prevenir este tipo de comercio.

Además, el reciente intento de los houthis de impedir el transporte marítimo a través del Mar Rojo ilustra el nuevo orden mundial en alta mar. Los houthis no apuntaron a los barcos vinculados a Rusia o China, sino que apuntaron a los barcos comerciales que dijeron estaban vinculados a Israel o a empresas y países occidentales que trabajan con Israel.

Los houthis a veces cometían errores en cuanto a qué barcos atacaban. Era difícil prevenir sus ataques, y las agresiones solo se detuvieron cuando comenzó un alto el fuego en Gaza.

La realidad es que es difícil lidiar con las exportaciones de petróleo de Irán y las sanciones solo podrán hacer tanto al respecto.