Tensión diplomática entre Zelensky y Trump: Faltas de respeto hacia EE.UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abandonó la Casa Blanca temprano el viernes después de una reunión contenciosa en la Oficina Oval con el presidente de EE. UU. Donald Trump, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Minutos antes de la salida prematura de Zelensky, el presidente de EE. UU. y su Vicepresidente JD Vance compartieron un enfrentamiento explosivo con el presidente ucraniano, en el que Trump acusó a Zelensky de ser ingrato por el apoyo brindado por Estados Unidos.

Vance acusó a Zelensky de ser "irrespetuoso" y exigió que diera las gracias a Trump.

Trump advirtió que no aceptar un acuerdo de paz liderado por EE. UU. con Rusia, que invadió Ucrania en 2022, significaría "jugar con la Tercera Guerra Mundial".

"O aceptas un acuerdo o nos retiramos", agregó Trump. "Y si nos retiramos, tendrás que luchar y no creo que sea bonito".

"No tienes las cartas. Una vez que firmemos ese acuerdo, estarás en una posición mucho mejor. Pero no estás actuando para nada agradecido, y eso no es algo agradable. Seré honesto. Eso no es algo agradable". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 28 de febrero de 2025. (credit: BRIAN SNYDER/REUTERS)

Zelensky desafió abiertamente a Trump por su enfoque más suave hacia el presidente ruso Vladimir Putin, instándolo a "no hacer compromisos con un asesino". También se defendió de las afirmaciones de Trump de que las ciudades ucranianas han sido reducidas a escombros por tres años de guerra. Trump enfatizó que Putin quiere llegar a un acuerdo.

Después del intercambio, Trump publicó en su cuenta de Truth Social que Zelensky no estaba listo para terminar la guerra, pero podría "volver cuando esté listo para la paz".

“Tuvimos una reunión muy significativa en la Casa Blanca hoy. Se aprendió mucho que nunca se podría entender sin una conversación bajo tal fuego y presión. Es sorprendente lo que sale a través de las emociones, y he determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado", escribió Trump, "porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ. Faltó al respeto a los Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz”.

Trump luego le dijo a los reporteros el viernes que Zelensky no parecía ser un hombre que quisiera la paz.

Sin garantías de seguridad en el acuerdo

El acuerdo negociado en los últimos días abriría las vastas riquezas minerales de Ucrania a los Estados Unidos, pero no incluye garantías explícitas de seguridad estadounidenses para Ucrania, lo que ha sido una decepción para Kiev. Trump dice que la presencia de estadounidenses en negocios serviría como una forma de garantía.

No se especifica cuánto valdría el acuerdo para los Estados Unidos. Trump ha dicho que espera obtener cientos de miles de millones de dólares. Zelensky ha dicho que no firmaría un acuerdo que endeudara a su país por generaciones.

Ucrania contribuiría con el 50% de "todos los ingresos generados por la futura monetización de todos los activos relevantes de recursos naturales propiedad del Gobierno ucraniano" a un fondo de reconstrucción copropiedad y gestionado por Estados Unidos y Ucrania.

El acuerdo no especifica cómo se gastarían los fondos, ni identifica los activos específicos que cubre, aunque dice que incluirían depósitos de minerales, petróleo y gas natural, así como infraestructuras como terminales de gas y puertos.

Las conversaciones en Washington son un impulso diplomático para Zelensky, quien ha hablado repetidamente de la importancia de reunirse con Trump en persona antes de que el presidente de los Estados Unidos mantenga conversaciones con Putin.

"Los ucranianos han sido bastante astutos al darle la vuelta a la situación y utilizar esto (el acuerdo de minerales) como una oportunidad para involucrar a los EE. UU.", dijo un diplomático europeo de alto rango con sede en Kiev, quien pidió permanecer en el anonimato para discutir asuntos sensibles.

Kyiv espera que el acuerdo motive a Trump a respaldar el esfuerzo de guerra de Ucrania, e incluso pueda ganar el apoyo de los republicanos en el Congreso para una nueva ronda de ayuda.

Ucrania ha expandido rápidamente la producción de su industria de defensa, pero sigue siendo muy dependiente de la asistencia militar extranjera, al mismo tiempo que lucha por reponer su fuerza de trabajo mientras combate contra un enemigo mucho más grande.

Aunque Ucrania repelió la invasión de Rusia desde las afueras de Kyiv y recapturó vastos territorios en 2022, Rusia todavía controla alrededor de una quinta parte de Ucrania y ha estado tomando terreno lentamente desde una contraofensiva ucraniana fallida en 2023. Las tropas de Kyiv mantienen un pedazo de tierra en la región occidental rusa de Kursk después de una incursión en 2024.