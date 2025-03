Cuando los árabes matan árabes, nadie pestañea: Luai Ahmed, influencer proisraelí, critica al CDHNU

El influencer pro-Israel y periodista Luai Ahmed habló en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC) esta semana y los acusó de hipocresía en cuanto a su conducta e informe sobre Israel.

"Le pregunto a la ONU, a la Liga Árabe, y le pregunto a la ONU, a la Liga Árabe, y a todos los que han estado ondeando la bandera palestina desde el 7 de octubre: ¿Dónde está la bandera de Yemen?" Preguntó Ahmed, refiriéndose a su país de origen. "Medio millón de personas han muerto [allí] en los últimos 10 años. La mayor hambruna y crisis humanitaria en la historia moderna. ¿Por qué a nadie le importa cuando medio millón de yemeníes mueren?"

Ahmed también menciona otros países como Sudán y Siria donde hay crisis humanitarias en curso, acusando al organismo de la ONU de solo reconocer tales crisis donde Israel pudiera ser culpado.

My speech at the UN Human Rights Council about their recent report on Israel on behalf of the @UNWatch :I ask the UN, the Arab League, and everyone who had waving the Palestinian flag since October 7: Where is the flag of Yemen?In my country, half a million people have… pic.twitter.com/4c9Ilbjxqe