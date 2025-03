Trump considera suspender toda la ayuda militar a Ucrania tras reunión con Zelensky

La administración de Trump está considerando suspender toda la ayuda militar a Ucrania, informó un alto funcionario de la Casa Blanca al Washington Post el viernes.

Los funcionarios anónimos dijeron que la decisión pendiente detendría miles de millones de dólares en radares, vehículos, municiones y misiles que esperan ser enviados a Ucrania.

Zelensky había venido a Washington para firmar un polémico acuerdo de minerales críticos, en el que Ucrania abriría su vasta riqueza mineral a Estados Unidos. Sin embargo, no incluía garantías de seguridad estadounidenses, una decepción para Ucrania.

Esto le da a Washington el derecho de recuperar parte de los miles de millones de dólares en costos del armamento estadounidense suministrado a Kiev a través de un fondo de inversión de reconstrucción vinculado a la venta de los minerales raros de Ucrania.

Durante la reunión, Trump y Vance acusaron a Zelensky de ser ingrato por el apoyo financiero y militar de Estados Unidos durante la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 28 de febrero de 2025. (credit: BRIAN SNYDER/REUTERS)

¿Ucrania no está lista para la paz?

"O haces un trato o nos vamos", dijo Trump. "Y si nos vamos, pelearán y no creo que vaya a ser bonito".

"No tienes las cartas. Una vez que firmemos ese acuerdo, estarás en una posición mucho mejor. Pero no estás actuando para nada agradecido, y eso no es algo agradable. Seré honesto. Eso no es algo agradable".

En una publicación posterior en Truth Social, Trump escribió que creía que Ucrania no estaba lista para la paz.

"He determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado", escribió Trump en Truth Social, "porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ. Faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su querido Despacho Oval.

Un funcionario anónimo de la administración senior señaló que creía que el ataque de Trump y Vance a Zelensky no estaba planeado de antemano. Se refirió a los esfuerzos de la administración para crear un tono más positivo para la reunión, incluyendo el hecho de que Trump retiró su declaración previa de que Zelensky era un "dictador" antes del viernes.

El personal de Reuters y Jerusalem Post contribuyeron a este informe.