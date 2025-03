La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, comentando sobre la fallida visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington, dijo que rechaza la paz y está obsesionado con la continuación de la guerra el sábado.

"La visita del líder del régimen neo-nazi, Volodymyr Zelensky, a Washington el 28 de febrero representa un completo fracaso político y diplomático del régimen de Kyiv", continuó Zakharova.

"La 'reprimenda sobria sin precedentes' en la historia de la política y diplomacia internacionales, entregada por el presidente estadounidense a Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, es también evidencia de la debilidad política y de la extrema degradación moral de aquellos líderes europeos que continúan abogando por apoyar al líder desquiciado del régimen nazi que ha perdido el contacto con la realidad", dijo la portavoz, según una declaración en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Todos deben entender lo inequívoco que suenan tales arrebatos por parte del líder de los terroristas”, escribió. “Este cínico sin escrúpulos está obsesionado solo con mantener el poder que ha usurpado. Por ello, ha destruido a la oposición, construido un estado totalitario y envía sin piedad a millones de sus conciudadanos a la muerte.”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mientras el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reacciona en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 28 de febrero de 2025. (credit: REUTERS/BRIAN SNYDER)

Expectativas del Kremlin para la paz

Ella continuó afirmando que la única forma en que su país podría poner fin al conflicto sería eliminando las "causas raíz" que el Kremlin cree que causaron la guerra.

“Las principales causas fueron la violación por parte del Oeste de sus promesas de no expandir la OTAN y la absorción por parte de la alianza de todo el espacio geopolítico de Europa hasta las fronteras de Rusia, así como la erradicación sistemática por parte del régimen de Kiev—que recuerda a los nazis alemanes del pasado—de todo lo ruso: idioma, cultura, iglesia”, escribió en un comunicado en su canal de Telegram. “Por tanto, los objetivos inquebrantables de Rusia siguen siendo la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como el reconocimiento de las realidades existentes 'sobre el terreno.'”

"Cuanto antes se dé cuenta de esto en Kyiv y en ciertas capitales europeas, más cerca estaremos de una resolución pacífica de la crisis ucraniana."

El ex presidente ruso Dmitri Medvedev dijo el sábado que Rusia está lista para ser flexible en las negociaciones sobre Ucrania, pero solo de acuerdo con la constitución rusa y las realidades sobre el terreno, informó la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Medvedev dijo que Rusia estaba lista para discutir una solución a la crisis ucraniana, pero solo con aquellos "que estén dispuestos a comunicarse".

Después de la reunión, Medvedev también comparó la Ucrania de Zelensky con la Alemania nazi.

"Por primera vez, Trump le dijo la verdad a la cara al payaso de la cocaína: el régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y el cerdo ingrato recibió una bofetada en la cara de los dueños del chiquero. Eso está bien, pero no es suficiente, debemos detener la ayuda militar a la máquina nazi", escribió en una declaración del viernes en su canal de Telegram en inglés.

Trump echa a Zelensky

Después de la fallida reunión del viernes, Trump le pidió a Zelensky que abandonara la Casa Blanca temprano porque se sintió irrespetado.

"He determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones", escribió Trump en una publicación del viernes en Truth Social. "No quiero ventaja, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la Paz".

Más tarde, al salir de Washington hacia Florida, Trump reiteró que creía que Zelensky no estaba listo para la paz, y no respondió si enviaría más ayuda militar al país.

"Ese no era un hombre que quisiera hacer la paz, y solo me interesa si quiere poner fin a la matanza", dijo a los periodistas al salir de la Casa Blanca hacia Florida, informó CNN.