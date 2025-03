"No hay otra tierra": El documental palestino-israelí presentado en los Oscar

El galardonado documental 'No Other Land', que se centra en los palestinos que viven en la región de Masafer Yatta en Cisjordania, finalmente hizo su debut en Jerusalén este mes, un año completo después de su estreno mundial en febrero de 2024 en el 74º Festival Internacional de Cine de Berlín.

Cinema Spiegel, parte de la Escuela de Cine y Televisión Sam Spiegel de Jerusalén, organizó una proyección del documental el 20 de febrero, seguida de una conversación con el director y cineasta Yuval Abraham.

La película ya ha ganado numerosos premios en todo el mundo, incluido el Premio al Mejor Documental de la Berlinale, y fue nominada a Mejor Documental en los Oscars de este año, que se celebraron el domingo por la noche.

Los cineastas lanzaron de forma independiente 'No Other Land' en varias ciudades de los Estados Unidos, incluyendo una semana de proyecciones en el Film at Lincoln Center de Nueva York que calificó a la película para una nominación al Oscar.

Dirigida por un colectivo de realizadores cinematográficos israelíes-palestinos que incluye a Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal y Rachel Szor, la película fue filmada a lo largo de cuatro años, entre 2019 y octubre de 2023, e incorpora imágenes de archivo filmadas por la familia y la comunidad de Adra, así como segmentos de noticias que informan sobre Masafer Yatta.

Perspectiva de los residentes palestinos de Masafer Yatta

La película es mayormente en árabe, con subtítulos en hebreo, y se centra en la perspectiva de los residentes palestinos de Masafer Yatta.

Inicia con Adra, un joven activista palestino, narrando eventos de su infancia en Masafer Yatta, comenzando con el arresto de su padre por activismo político y seguido dos años después por la primera protesta a la que se unió con su madre, a la edad de siete años. Adra introduce al espectador en este mundo a través de una combinación de material personal y clips de noticias, retratando la vida en Masafer Yatta mientras lucha por sobrevivir. El director israelí Yuval Abraham (i) y el director palestino Basel Adra hablan en el escenario tras haber recibido el premio documental por ''No Other Land'' durante el 74 Festival Internacional de Cine de la Berlinale, el 24 de febrero de 2024 en Berlín. (credit: JOHN MACDOUGALL/AFP VIA GETTY IMAGES)

MASAFER YATTA, que comprende una serie de aldeas palestinas en las colinas del sur de Hebrón en Cisjordania, fue declarado una zona militar cerrada por el ejército israelí en la década de 1980 para permitir –según documentos gubernamentales recientemente revelados de la época, incluida la transcripción de una reunión entre Ariel Sharon y representantes del ejército– la expulsión de sus residentes palestinos.

Doce aldeas recibieron órdenes de desalojo en 1999, y cientos de residentes fueron desalojados por la fuerza ese mismo año. Abogados israelíes y organizaciones de derechos humanos que representaban a los residentes apelaron a la Corte Suprema de Justicia, lo que llevó a dos décadas de litigio que finalmente no lograron proteger a la comunidad y culminaron en un fallo de la Corte Suprema en 2022 que abrió la puerta a más desalojos.

El Tribunal, incluido su presidente Isaac Amit, dictaminó que no había viviendas permanentes en Masafer Yatta antes del año 2000, solo pastores.

"No Other Land" presenta imágenes de archivo de esos años, mientras Adra narra cómo observó la activismo de su padre durante su infancia. A medida que avanza el documental y vemos el propio desarrollo de Adra como activista, filmando la vida diaria y las demoliciones en curso en un intento por llamar la atención sobre la difícil situación de los residentes de Masafer Yatta, está claro que está siguiendo los pasos de su padre.

Adra, cuya cámara es su principal herramienta de resistencia, busca crear conciencia sobre la destrucción de Masafer Yatta con la esperanza de que la presión internacional pueda salvar a la comunidad.

La película sigue un formato relativamente cronológico, comenzando con el verano de 2019 y la expulsión de familias palestinas en el pueblo. Mientras la gente lleva desesperadamente pertenencias fuera de sus hogares, llega una excavadora y comienza a demoler las casas mientras las familias observan. Después del ruido de la destrucción, se instala un silencio ensordecedor.

En el desenlace de este evento, el periodista y activista judío israelí Yuval Abraham llega para documentar lo que está sucediendo en Masafer Yatta y se reúne con Adra, quien lo presenta a la comunidad. El trauma sigue siendo fresco y crudo cuando Abraham, que habla árabe con fluidez, comienza a entrevistar a las familias.

Viajando de ida y vuelta entre su hogar en Jerusalén y Masafer Yatta, Abraham pasa cada vez más tiempo allí y continúa grabando los resultados de las siguientes rondas de demoliciones junto a Adra, incluso participando en los esfuerzos para ayudar a las familias a reconstruir sus hogares bajo el manto de la noche.

Es en los momentos tensos que siguen a otra demolición que nace la inspiración para el título del documental. Un reportero le pregunta a una mujer cuya casa acaba de ser destruida si tiene algún otro lugar al que ir. "No tenemos otra tierra", responde simplemente, en un paralelo conmovedor con la conocida línea hebrea.

Continua participación en la comunidad de Masafer Yatta

En la conversación después de la proyección del documental en el Cinema Spiegel, Abraham señaló que, mientras los periodistas generalmente llegan después de que ocurre algo para observar los resultados y recoger entrevistas, su continua participación en la comunidad de Masafer Yatta y su presencia en el lugar significaba que estaba capturando todo en tiempo real.

Abraham también abordó la limitada perspectiva del filme, explicando que se enfocó en el elemento humano emocionalmente conmovedor de la historia, en lugar de adentrarse en las complejidades del contexto legal que rodea a Masafer Yatta o ser demasiado didáctico. Además, las imágenes se limitan a Masafer Yatta, reflejando las limitaciones de la propia cámara de Adra, y la narrativa sigue su experiencia, en lugar de intentar informar sobre todos los eventos en la zona.

Por esta razón, la película no aborda otros enfrentamientos entre israelíes y palestinos, ya sea en Cisjordania o en Israel, y omite cualquier mención de ataques terroristas perpetrados por palestinos contra residentes judíos en Cisjordania o las experiencias de palestinos en otras partes de Cisjordania.

Y aunque la conclusión del documental señala que la filmación terminó en octubre de 2023, con una transmisión de radio informando en árabe que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha prometido vengar la masacre del 7 de octubre y que Israel estaba llevando a cabo ataques aéreos en la Franja de Gaza mientras rehenes israelíes estaban siendo retenidos en túneles, la película de ninguna otra manera aborda la Guerra entre Israel y Hamas.

ENTRELAZADA CON la documentación de la lucha por la supervivencia de Masafer Yatta está la historia de la amistad entre Adra y Abraham, mientras trabajan juntos para exponer lo que está sucediendo en un esfuerzo por ejercer presión internacional, tanto contra el desplazamiento de familias palestinas por parte del ejército como contra los cada vez más frecuentes ataques al pueblo por parte de colonos armados.

Algunas de las escenas más conmovedoras de la película son los momentos tranquilos por la noche, con Adra y Abraham sentados en la oscuridad mientras todos los demás duermen, fumando mientras comparten sus deseos en la vida y discuten cómo crear un cambio efectivo.

En la fusión de la desesperación por el presente y el anhelo de un futuro mejor, hay una chispa de esperanza nacida de esta asociación entre un israelí y un palestino que se convierte en una profunda amistad. Cuando uno de ellos se desanima por la falta de progreso, el otro se esfuerza por levantarlo, y este apoyo mutuo corre como un hilo consistente a lo largo de la película.

"Necesitas tener paciencia", le dice Adra a un angustiado Abraham mientras conducen juntos, y bromea sobre Abraham queriendo resolver todo en 10 días y regresar a casa.

"Algún día será tan bueno aquí", comenta Abraham durante una de sus charlas nocturnas hacia el final de la película, "y luego puedes visitarme - no siempre yo visitándote a ti".

Aunque este momento de optimismo contrasta fuertemente con la realidad en la que ambos trabajan, arriesgando sus vidas en el proceso de filmación, también les permite a ambos (y al espectador) vislumbrar un futuro mejor, incluso cuando el documental finaliza en una nota trágica.

"No Other Land" está disponible para ver de forma gratuita para residentes de Israel y territorios palestinos: nootherland.mekomit.co.il