"No hay otra tierra" gana el Oscar al mejor documental y piden la liberación de los rehenes

En la ceremonia de los 97° Premios de la Academia en Los Ángeles, las estrellas de Hollywood tenían más en mente que el Medio Oriente, como los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles y la reciente muerte de Gene Hackman, y los símbolos que representan el conflicto entre Israel y Hamas eran menos que en la transmisión del año pasado y en la alfombra roja. Los discursos de aceptación de los premios de este año mencionaron a los rehenes aún retenidos en Gaza y al antisemitismo.

Quentin Tarantino, residente de Ramat Aviv y padre de dos niños israelíes, presentó el premio al Mejor Director para Anora a Sean Baker, y Anora, la historia de una trabajadora sexual de Brooklyn que se casa con el hijo de un oligarca ruso, fue la gran ganadora de la noche.

Además de Mejor Director, ganó Mejor Película, Mejor Guion Original y Mejor Actriz para la nueva llegada Mikey Madison, cuyo verdadero nombre es Mikaela Madison Rosberg.

La superestrella israelí Gal Gadot, resplandeciente en un elegante vestido rojo, presentó un premio a los Mejores Efectos Visuales junto a su coprotagonista de Blancanieves, Rachel Zegler. Zegler ha mostrado su apoyo a Palestina muchas veces y ha habido rumores de discordia entre las dos, pero ambas estaban sonriendo en el podio y ninguna llevaba un símbolo haciendo referencia a la guerra. Gadot también declinó llevar el pin de la cinta amarilla al presentar en los Globos de Oro a principios de este año. El esposo de Gadot, Jaron Varsano, parecía llevar un pin plateado con la forma del pin de la cinta amarilla en la alfombra roja anoche.

Hubo muchos pines este año, pero la mayoría, como el brillante que llevaba el ganador del Mejor Actor, Adrien Brody, eran probablemente declaraciones de moda apolíticas. Guy Pearce llevaba una paloma de esmalte blanco que decía "Free Palestine". Pearce fue nominado al Mejor Actor de Reparto por su actuación en The Brutalist pero perdió contra Kieran Culkin por A Real Pain, la historia de primos judíos que visitan sitios del Holocausto en Polonia para honrar a su abuela, escrita y dirigida por Jesse Eisenberg. Gal Gadot y su marido, Jaron Varsano, en la alfombra roja el 2 de marzo de 2025. (credit: Courtesy of A.M.P.A.S.© 2025)

El año pasado, se vieron muchos alfileres rojos entregados por Artists4Ceasefire en la alfombra roja. La Brigada, un grupo creado por profesionales de la industria cinematográfica pro-Israel después del 7 de octubre, emitió una declaración el mes pasado condenando los alfileres de Artist4Ceasefire, diciendo que son rojos y representan una mano estilizada, diciendo: "Ese alfiler no es un símbolo de paz. Es el emblema de la matanza judía", ya que fue inspirado por una foto de las manos ensangrentadas de un miembro de una turba que linchó a dos soldados en Cisjordania en 2000.

Adrien Brody ganó el premio al Mejor Actor por The Brutalist, en la que interpreta a un superviviente del Holocausto que trabaja como arquitecto en los Estados Unidos.

Brody, cuya victoria anterior fue interpretando a otro superviviente en The Pianist, dijo en su discurso de aceptación: "Estoy aquí una vez más para representar los traumas persistentes y las repercusiones de la guerra, la opresión del sistema y del antisemitismo, el racismo y la exclusión. Y creo, rezo por un mundo más saludable, más feliz y más inclusivo. Y creo que si el pasado puede enseñarnos algo, es un recordatorio de no dejar que el odio quede impune... Luchemos por lo que es correcto, reconstruyamos juntos". Adrien Brody gana el Oscar al mejor actor por El brutalista. (credit: Courtesy of A.M.P.A.S.© 2025)

Zoe Saldana ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, un musical en español sobre un líder de un cartel de drogas mexicano que se convierte en mujer, sometiéndose a una cirugía en Tel Aviv.

El premio al Mejor Guión Adaptado fue para la película Conclave, sobre la selección de un nuevo papa.

La película brasileña, I'm Still Here de Walter Salles, sobre una mujer cuyo marido es arrestado por la dictadura militar de Brasil en los años 70, ganó el premio a la Mejor Película Internacional.

Ninguna otra tierra

Ninguna otra tierra, un documental del cineasta israelí Yuval Abraham y el cineasta palestino Basel Adra, ganó el Oscar al Mejor Documental en la 97ª entrega de los Premios de la Academia, y Abraham mencionó a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza, en un discurso más matizado que el que ha dado en ceremonias de premios anteriores.

Abraham dijo: "Hicimos esta película, palestinos e israelíes, porque juntos, nuestras voces son más fuertes". La película fue creada por un colectivo de cineastas israelíes y palestinos. Continuó diciendo: "Nos vemos mutuamente, la atroz destrucción de Gaza y su gente, que debe terminar, los rehenes israelíes, brutalmente tomados en el crimen del 7 de octubre, que deben ser liberados". Dijo: "Estamos entrelazados... Juntos, hay otro camino".

Agregó que al mirar a Basel, le impactó el hecho de que no son iguales según la ley en Cisjordania, donde "vivimos en un régimen donde soy libre, bajo la ley civil. Y Basel está bajo leyes militares que destruyen su vida y él no puede controlar. Hay un camino diferente, una solución política, sin supremacía étnica, derechos nacionales para ambos de nuestros pueblos". Criticó la política exterior de Estados Unidos, diciendo que estaba "ayudando a bloquear este camino".

Adra, que dijo que recientemente se había convertido en padre, expresó la esperanza de que su hija no tuviera que soportar "la dura realidad que hemos estado soportando, siempre temiendo la violencia de los colonos, los desplazamientos forzados que mi comunidad... está enfrentando bajo la ocupación actual." Hizo un llamado al mundo para que tome medidas para ayudar.

La película narra la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania y las expulsiones de palestinos. En apariciones anteriores en premiaciones de la película, que ha ganado premios en festivales de cine de todo el mundo, incluido el Berlinale de 2024, los comentarios de sus directores generaron controversia y acusaciones de antisemitismo, acusaciones que los directores rechazaron.

Varios filmes ganadores del Oscar y nominados de este año retratan a Israel, el sionismo y la identidad judía de manera positiva, incluyendo Emilia Perez, The Brutalist, A Real Pain y September 5.