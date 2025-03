Trump ha decidido sacrificar a Ucrania, ignorando la agresión rusa

El presidente Donald Trump conmemoró el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania el lunes tomando partido por Moscú y sus aliados más cercanos en el bando perdedor de dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU en relación a la invasión no provocada de Moscú el 24 de febrero de 2022.

Una condenó la brutal agresión rusa por su nombre, y la otra pidió el fin de la guerra pero ni siquiera mencionó a Rusia. Fue la última señal de Trump alineándose con el presidente ruso Vladimir Putin en contra de Kyiv y los aliados democráticos tradicionales de Estados Unidos.

Solamente Israel, entre los amigos más cercanos de Washington, votó junto a Putin y Trump, lo que según fuentes fue resultado de una intensa presión de EE. UU. Más sobre eso más adelante.

En sus primeras semanas en el cargo, Trump revirtió drásticamente la política de EE. UU. hacia Ucrania, llegando incluso a acusar falsamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de comenzar la guerra, lo cual es similar a decir que Polonia comenzó la Segunda Guerra Mundial.

Abandonar a Ucrania a su suerte

Trump parece ansioso por abandonar a Ucrania a su suerte, o en este caso, a un tanque ruso. Le gusta envolverse en la bandera roja, blanca y azul en sus mítines políticos, pero cuando se trata de Putin, muestra una bandera blanca.

El candidato Trump había presumido que podía acabar con la guerra en el primer día: "Lo habré hecho en 24 horas". ¿Cómo? ¡Vendiendo a nuestro aliado! Nota para Israel: deberían prestar atención a cómo su amigo en la Casa Blanca trata a los aliados supuestos.

Recientemente llamó a Putin y concertó reuniones para los principales diplomáticos de sus países en Arabia Saudita, la nueva Múnich donde las grandes potencias podrían abandonar a la democracia naciente devastada por la guerra y traer la paz en nuestro tiempo. Periódicos rusos con portadas dedicadas a la reciente llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, en un quiosco de Moscú, la semana pasada. (credit: Maxim Shemetov/Illustration/Reuters)

Por supuesto, Ucrania no fue invitada, lo cual le convenía a Putin, que insiste en que no es un país real, y a Trump, que alberga profundos rencores hacia ese país y su líder. "No creo que sea muy importante estar en las reuniones", ha dicho Trump, ya que Zelensky no tiene "cartas". Solo un país.

Trump se esforzó por insultar a Zelensky. Lo acusó de antidemocrático, dictador y impopular. Erróneamente dijo que Zelensky tiene una "aprobación del 4%", cuando el número real es del 57%, según factcheck.org, muy por encima de la suya propia, que está en números negativos y en picada.

El columnista Fareed Zakaria señaló que "la administración de Trump ha concedido de manera preventiva la mayoría de las demandas clave de Rusia antes de que incluso hayan comenzado las negociaciones formales".

Trump rápidamente cumplió con una demanda clave de Rusia sin siquiera consultar a Zelensky: no habrá membresía en la OTAN para Ucrania. La administración también está supuestamente preparada para acordar que Rusia mantenga grandes porciones de territorio capturadas desde la invasión de 2022 y en Crimea.

Trump tiene varios objetivos, y la democracia y la libertad ucranianas no están entre ellos.

Dijo que Putin "quiere paz". Si eso fuera cierto, podría poner fin a la guerra hoy mismo retirando sus tropas en lugar de bombardear Kyiv.

También está su deseo de presumir. A Trump no le importa realmente lo que suceda en Ucrania si puede afirmar que ha traído "paz", otro logro en su búsqueda del Premio Nobel de la Paz, algo que siente que le fue arrebatado hace unos años.

También le ganará la aprobación de Putin, a quien ha admirado durante mucho tiempo. El hombre fuerte ruso le ha estado ofreciendo a Trump no solo elogios, sino acceso a lucrativos negocios en Rusia una vez que se levanten las sanciones impuestas por Biden.

Trump está encantado con el intercambio de visitas entre los dos, pero el líder ruso está siendo esquivo, diciendo que "no hay suficiente" de qué hablar en este momento. Sin embargo, Zelensky está ansioso por reunirse con Trump para discutir estrategias de negociación, pero el presidente hasta ahora no está interesado.

En el ir y venir de las negociaciones, Trump espera que Zelensky dé todo y Putin y Trump tomen todo. Entre las recompensas de Putin se encuentra poner fin a su aislamiento global y regresar al grupo de las naciones industrializadas del G-7.

El antiguo magnate inmobiliario transaccional exige que Ucrania devuelva la ayuda pasada de EE. UU., aunque nunca se pretendió que fuera un préstamo. Eso podría tener implicaciones para Israel, de lo cual hablaré pronto.

Falsamente afirma que EE. UU. ha gastado $350 mil millones en la guerra (en realidad, aproximadamente la mitad de esa suma) y que los europeos no están pagando su parte, lo cual es falso. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Instituto Kiel de Alemania y Factcheck.org, las contribuciones en ambos lados del Atlántico son aproximadamente iguales. Por cierto, la mayoría de esa ayuda militar de EE. UU. se gasta en los Estados Unidos para reponer reservas militares utilizadas para ayudar a Ucrania.

El secretario del Tesoro Scott Bessent ha presionado a Zelensky para que firme la cesión de los derechos sobre la mitad de la riqueza mineral crítica de Ucrania, o alrededor de medio billón de dólares. No está claro si eso incluye garantías de seguridad futuras o solo compensación por ayuda pasada.

Trump es un hombre con muchas quejas, como queda claro en las primeras semanas de su caótico segundo mandato. Varias de esas quejas están dirigidas a Ucrania y a Zelensky en particular.

Todo comenzó con la infame llamada telefónica "perfecta" en 2019 pidiéndole a Zelensky un favor: buscar información política sobre los Biden, con la implicación de que si lo haces por mí, recibirás las armas que estoy reteniendo. El resultado fue el primer juicio político de Trump.

Trump también está decidido a poner fin a la guerra en sus propios términos como un desafío al ex presidente Joe Biden, quien lo derrotó en 2020, reunió apoyo internacional para Ucrania y castigó a Putin con sanciones e aislamiento. La política de Biden era no negociar con Rusia sin Ucrania en la mesa; por lo tanto, Trump está manteniendo a Ucrania y a los europeos fuera de la sala mientras él se mantiene en el centro de atención.

Como mencioné, Israel estuvo bajo una intensa presión para seguir el liderazgo de Trump en la ONU esta semana.

Cuando Trump exigió un reembolso adicional por la ayuda pasada, Zelensky señaló que Trump no estaba haciendo tales demandas a Israel y otros países. Hasta ahora.

Israel no es inmune a la ira de Trump. El romance entre Bibi y Donald está exagerado. El enfoque del presidente transaccional es "¿Qué has hecho por mí últimamente?" Netanyahu lo sabe y ha sido generoso en elogiar al hombre con un ego más profundo que la Fosa de las Marianas. También sabe que este presidente puede ser vengativo.

Un punto de presión de la administración, especialmente en la copresidencia de Elon Musk, es declarar que todas las subvenciones de asistencia extranjera, cerrando USAID demostró lo impopular que es la ayuda extranjera, en adelante serán préstamos. Netanyahu lo sabe y esa conciencia le da miles de millones de razones para proceder con cuidado con Trump, y eso incluye entregar votos en la ONU.

Como resultado, Israel, al igual que Estados Unidos, votó el lunes con Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia, Sudán y Nicaragua, mientras que incluso Irán y China se abstuvieron.

El escritor es un periodista con sede en Washington, consultor, lobista y ex director legislativo del Comité de Asuntos Públicos de Israel-Americano.