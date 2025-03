La presencia judía e israelí se sintió en los Óscar

En la ceremonia de los 97° Premios de la Academia en Los Ángeles el domingo por la noche, las estrellas de Hollywood tenían más en mente que el Oriente Medio, como los incendios forestales que arrasaron Los Ángeles y la reciente muerte de Gene Hackman.

Hubo menos símbolos representando el conflicto entre Israel y Hamas que en la emisión del año pasado y en la alfombra roja, pero algunos discursos de aceptación de este año incluyeron menciones a los rehenes aún retenidos en Gaza y al antisemitismo.

El residente de Ramat Aviv y padre de dos niños israelíes, Quentin Tarantino, presentó el premio al Mejor Director para Anora -el gran ganador de la noche- a Sean Baker.

Además del Mejor Director, Anora ganó Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Edición y Mejor Actriz para la recién llegada Mikaela Madison Rosberg (Mikey). Rosberg interpreta a una trabajadora sexual de Brooklyn con un corazón de oro que se casa con el hijo de un oligarca; los Óscar ahora aman recompensar este tipo de personaje, mientras que en otros tiempos, eran llamadas prostitutas. GAL GADOT (derecha) y Rachel Zegler presentan el premio a los Mejores Efectos Visuales. (credit: Courtesy of A.M.P.A.S.© 2025)

La superestrella israelí Gal Gadot, resplandeciente en un elegante vestido rojo, presentó un premio a los Mejores Efectos Visuales con su compañera de Blancanieves, Rachel Zegler. Zegler ha expresado su apoyo a Palestina en varias ocasiones, y ha habido rumores de discordia entre las dos, pero ambas sonreían en el podio, y ninguna llevaba un símbolo haciendo referencia a la guerra.

Gadot también declinó llevar el pin amarillo al presentar en los Globos de Oro a principios de este año. El esposo de Gadot, Jaron Varsano, parecía llevar un pin representando a los rehenes en la alfombra roja anoche.

Pins políticos

Hubo muchos pins este año, pero la mayoría, como el brillante que llevaba el ganador al Mejor Actor Adrien Brody, probablemente eran declaraciones de moda apolíticas. Guy Pearce llevaba una paloma de esmalte blanco que decía "Free Palestine" (Libre Palestina). Pearce fue nominado al Mejor Actor de Reparto por su actuación en The Brutalist.

El año pasado, muchos pins entregados por Artists4Ceasefire se vieron en la alfombra roja.

The Brigade, un grupo creado por profesionales de la industria cinematográfica pro-israelíes después del 7 de octubre, emitió una declaración el mes pasado condenando los pins de Artists4Ceasefire, que son rojos y que representan una mano, diciendo: "Ese pin no es un símbolo de paz. Es el emblema de la matanza judía", ya que fue inspirado por una foto de las manos ensangrentadas de un miembro de una turba que linchó a dos soldados en la Margen Occidental en 2000.

Parece que alguien debe haber escuchado, porque mientras alrededor de una docena de asistentes a los Oscar lucieron estos pines rojos el año pasado, este año, no parecía haber ninguno.

Adrien Brody ganó un Oscar al Mejor Actor en 2003 por interpretar a una víctima del Holocausto en "El pianista", y en "The Brutalist", volvió a ganar un Oscar, interpretando a un superviviente del Holocausto muy diferente, que llega a los Estados Unidos para trabajar como arquitecto.

En su discurso de aceptación anoche, dijo: "Estoy aquí una vez más para representar los traumas persistentes y las repercusiones de la guerra y la opresión sistemática y del antisemitismo y racismo y de la exclusión del otro.

"Creo que rezo por un mundo más sano, más feliz y más inclusivo. Y creo que si el pasado nos puede enseñar algo, es un recordatorio de no dejar que el odio pase desapercibido... Luchemos por lo que es correcto; reconstruyamos juntos".

El ganador en la categoría de Mejor Película Internacional fue "I'm Still Here" de Walter Salles, sobre una familia en Brasil durante la dictadura militar en los años 70.

"Sigo Aquí" es una buena película, pero la verdadera joya en esta categoría fue "The Seed of the Sacred Fig" (que se estrena en los cines de Israel el jueves), de Mohammad Rasoulof, y los votantes de la Academia perdieron la oportunidad de premiarla.

Es una alegoría política altamente crítica del gobierno iraní, sobre un funcionario gubernamental cuya esposa e hijas se involucran en las protestas contra el hijab. Rasoulof enfrentó amenazas del gobierno iraní y tuvo que abandonar Irán.

La película fue presentada a los premios Oscar por Alemania, ya que tiene productores alemanes. Los votantes del Oscar a menudo han premiado a Asghar Farhadi, un iraní que el régimen permitió trabajar allí y en el extranjero, cuyas películas solo hacen críticas muy suaves y veladas (nunca mejor dicho) a la ley islámica y la corrupción gubernamental.

Pero una película iraní se llevó a casa un premio: "In the Shadow of the Cypress" de Shirin Sohani y Hossein Molayemi, que ganó el premio al Mejor Cortometraje Animado. Los directores dedicaron su premio a los iraníes que luchan contra el régimen.

Varias películas ganadoras y nominadas al Oscar de este año retrataron a Israel, el sionismo y la identidad judía de manera positiva, incluyendo a Emilia Perez, un personaje clave que es una israelí nacida en Ucrania; "The Brutalist", que tiene lugar en el contexto del surgimiento del Estado de Israel y tiene varios personajes que se trasladan allí; "A Real Pain", sobre primos judíos en un viaje a las raíces en Polonia; y "September 5", sobre cómo los comentaristas deportivos estadounidenses cubrieron la masacre olímpica en 1972 por terroristas palestinos. Todas estas películas han recibido una amplia aclamación crítica.