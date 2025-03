Líderes de Israel y el mundo reaccionan a la advertencia de Trump a Hamás

Líderes israelíes e internacionales compartieron sus reacciones al emitir el presidente de EE. UU., Donald Trump, un ultimátum a Hamas en publicaciones de Truth Social y X/Twitter el miércoles por la noche.

Tras la reunión de Trump en la Casa Blanca con seis rehenes israelíes liberados en Washington, el presidente de EE. UU. publicó una advertencia al grupo terrorista.

"¡Esta es su última advertencia! Para la cúpula, ahora es el momento de salir de Gaza, mientras aún tienen una oportunidad", amenazó Trump en su mensaje.

Poco después de que se compartiera la publicación, varios líderes expresaron su apoyo a la disposición de Trump de tomar medidas contra Hamas.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, compartió en X: "Gracias, señor Presidente, por tu compromiso con la seguridad de Israel y la seguridad de todo el mundo libre y por tu preocupación por el regreso de todos nuestros rehenes a sus hogares".

El presidente de EEUU, Donald Trump (d), conversa con la rehén liberada Noa Argamani (i) en el Despacho Oval, el 5 de marzo de 2025. (credit: SCREENSHOT/X/POTUS)

"El gobierno debe aceptar la propuesta del presidente Trump y dejar de evitarlo por la izquierda. Liberen a todos nuestros rehenes de inmediato, o habrá un infierno absoluto de inmediato", escribió el exministro de seguridad nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.

El presidente del Comité de la Constitución de la Knesset, el MK Simcha Rothman, compartió un breve mensaje de agradecimiento: "Esta es la única forma de traerlos a todos a casa. Gracias, señor presidente".

President @realDonaldTrump, you have my complete and total support.This is why I believe President Trump is the right man at the right time to deal with the bad guys and bring peace to the world.This ultimatum should have been delivered to Hamas early on by the Biden… pic.twitter.com/VsCjXJITnT