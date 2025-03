¿Nueva amenaza? Corea del Norte construye su primer submarino nuclear

Corea del Norte construirá su primer submarino nuclear para potenciar sus capacidades de armas nucleares, anunció la agencia de noticias norcoreana KCNA el sábado.

La noticia publicó una foto que muestra al líder del país, Kim Jong-Un, inspeccionando lo que parece ser parte del submarino.

Según los medios estatales, Kim Jong-Un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea y presidente de los Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea, recorrió los astilleros "para brindar orientación en el terreno en su construcción naval".

El secretario del Comité Central del PTC, Jon Chun Ryong, el comandante de la Armada del Ejército Popular de Corea, el almirante Kim Myong Sik y principales funcionarios del Comité Central del PTC acompañaron a Jong Un a los astilleros. El líder norcoreano Kim Jong Un visita un astillero, en esta foto difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el 8 de marzo de 2025 (credit: KCNA VIA REUTERS)

Kim durante la visita mencionó que el poder naval y el armamento nuclear eran cruciales para la soberanía del país, el cual está rodeado por mar en los lados este y oeste, según la KCNA.

"Expresó gran satisfacción por el alto espíritu y los logros laborales de los trabajadores que están registrando éxitos notables en la implementación de la tarea militante para mejorar radicalmente la modernidad de nuestra armada en el menor tiempo posible, en línea con el requisito primario para la seguridad del estado y la tendencia mundial del desarrollo de la fuerza naval", declaró la KCNA.

Kim también dijo que el país no toleraría actividades militares marítimas y submarinas llevadas a cabo por enemigos, como despliegues de activos estratégicos, y que su defensa marítima no se limitaría a una cierta área, sino que cubriría tanto como se considere necesario para mantener la paz.

Corea del Norte lanzó su primer "submarino de ataque nuclear táctico" operativo y lo asignó a la flota que patrulla las aguas entre la península coreana y Japón en septiembre de 2023.

El Submarino No. 841, llamado Héroe Kim Kun Ok en honor a una figura histórica norcoreana, será uno de los principales "medios ofensivos submarinos de la fuerza naval" de Corea del Norte, dijo el líder Kim Jong Un en la ceremonia de lanzamiento.

Los analistas dijeron que la embarcación parece ser un submarino de la clase Romeo de la era soviética modificado, el cual Corea del Norte adquirió de China en la década de 1970 y comenzó a producir localmente. Su diseño, con 10 escotillas de tubos de lanzamiento, mostraba que probablemente estaba armado con misiles balísticos y misiles de crucero, según dijeron los analistas.

Pero tales armas no añadirían mucho valor a las fuerzas nucleares terrestres más robustas del Norte, ya que sus submarinos podrían no durar tanto durante una guerra, dijo Vann Van Diepen, un ex experto en armas del gobierno de EE. UU. que trabaja en el proyecto 38 North en Washington.

"Cuando este artefacto sea desplegado en el campo, va a ser bastante vulnerable a la guerra antisubmarina aliada," dijo. "Así que creo que desde un punto de vista militar pragmático, esto no tiene mucho sentido."

En la ceremonia de lanzamiento, Kim dijo que armar la armada con armas nucleares era una tarea urgente y prometió más embarcaciones submarinas y superficiales equipadas con armas nucleares tácticas para las fuerzas navales, informó KCNA.

"La ceremonia de lanzamiento del submarino marcó el comienzo de un nuevo capítulo para fortalecer la fuerza naval de la RPDC," dijo KCNA, usando las siglas del nombre oficial del Norte, la República Popular Democrática de Corea.

Corea del Norte planea convertir otros submarinos existentes en embarcaciones nucleares, y acelerar su impulso para eventualmente construir submarinos con energía nuclear, dijo Kim.

"Lograr un rápido desarrollo de nuestras fuerzas navales...es una prioridad que no puede retrasarse dada...los recientes movimientos agresivos y actos militares de los enemigos," dijo el líder norcoreano en un discurso, aparentemente refiriéndose a los Estados Unidos y Corea del Sur.

Los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte están prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y el lanzamiento del submarino fue condenado por Corea del Sur y Japón.