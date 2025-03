Proyecto de ley de EE. UU. propone prohibir a Hezbolá en Latinoamérica

Un proyecto de ley bipartidista en los Estados Unidos que solicita la prohibición y desmantelamiento de Hezbolá y sus operaciones en América Latina fue presentado por el senador republicano John Curtis y la senadora demócrata Jacky Rosen el viernes.

La Ley Sin Hezbolá en Nuestro Hemisferio propone una serie de medidas para que las agencias federales de los Estados Unidos contrarresten la influencia del grupo terrorista libanés en la región y presionen a los estados para expulsar sus redes de sus fronteras.

Al observar que los únicos países latinoamericanos que designaron a Hezbolá como una organización terrorista fueron Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, el proyecto de ley llamó a persuadir a otros aliados para que prohíban al grupo siguiendo el modelo de la designación argentina. Los Estados Unidos colaborarían con otros gobiernos para asegurarse de que tuvieran herramientas legislativas para investigar actividades terroristas y operaciones financieras.

Una manifestante sostiene un retrato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, frente a la embajada libanesa mientras participa en una concentración propalestina en el marco del primer aniversario del conflicto entre Israel y Hamás, en Bogotá, el 7 de octubre de 2024. (credit: GETTY IMAGES)

La legislación haría que Estados Unidos exija a los estados de América Latina "poner fin a la impunidad disfrutada por individuos y entidades designadas o enfrentar las consecuencias", que incluían la inclusión en una lista gris de entidades gubernamentales que cooperan con Hezbolá y la inelegibilidad para visas y admisión a Estados Unidos para funcionarios gubernamentales de santuarios terroristas. Un estado sería categorizado como un santuario terrorista basado en una evaluación multiagencia federal sobre el grado en que Hezbolá u otras organizaciones terroristas operan en el país con el conocimiento y la tolerancia del gobierno anfitrión.

Creciente infraestructura para redes terroristas en América del Sur

El preámbulo explicaba que Hezbolá estaba expandiendo su infraestructura en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, con un enfoque en infiltrar redes criminales.

La legislación acusaba al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro de servir como una base de operaciones avanzada para el grupo proxy iraní.

"Irán respaldado por Hezbolá es una organización terrorista que ha operado en el Hemisferio Occidental durante décadas para recaudar fondos para sus actividades desestabilizadoras en todo el mundo", dijo Rosen en un comunicado del viernes. "Esta es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y no puede ser tolerada. Por eso me enorgullece presentar este proyecto de ley bipartidista para dejar claro que no aceptaremos que los países hagan la vista gorda ante las acciones dañinas de Hezbolá".

Curtis explicó en un comunicado que Hezbolá, responsable de la muerte de cientos de estadounidenses, también estaba usando la región para reclutamiento y estaba involucrado en el tráfico de drogas.

“Mi legislación con la senadora Rosen dirige a los Estados Unidos a tomar medidas sobre la alarmante presencia de Hezbolá en América Latina para ayudar a mantenernos a nosotros y a nuestros aliados, incluido Israel, a salvo de sus ambiciones terroristas", dijo Curtis.

El Comité Judío Estadounidense elogió el viernes a Rosen y Curtis por presentar la legislación.

"Las actividades terroristas de Hezbolá en América Latina representan una seria amenaza no solo para la seguridad de las comunidades judías en la región, sino también para la estabilidad de todo el hemisferio", dijo AJC en X.