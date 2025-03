Grupo hacker pro-palestino Dark Storm provoca la caída de X de Elon Musk

El grupo de ciberataques pro-palestino Dark Storm afirmó haber hackeado X/Twitter el lunes.

Esto ocurre después de que el CEO de X, Elon Musk, afirmara que la plataforma de redes sociales sufrió un ciberataque masivo que "se realizó con muchos recursos", escribió. "Ya sea un grupo grande y coordinado y/o un país está involucrado".

El sitio de redes sociales estuvo caído durante varias horas para más de 40,000 usuarios a nivel internacional, según Downdetector.com.

There was (still is) a massive cyberattack against . We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved. Tracing … https://t.co/aZSO1a92no