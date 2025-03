"Nadie está expulsando a nadie de Gaza", afirma Trump antes de reunirse con el PM irlandés

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que nadie sería "expulsado" de Gaza antes de su reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el miércoles en la Casa Blanca.

"Nadie está expulsando a nadie de Gaza", declaró Trump junto a Martin.

Trump también calificó al líder de la minoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, de "palestino" durante su reunión con Martin.

"Schumer es un palestino en lo que a mí respecta. Se ha convertido en palestino. Antes era judío. Ya no es judío. Es palestino", dijo Trump.

Trump también hizo una declaración similar sobre Schumer en una publicación de Truth Social en febrero.

TRUMP: "Schumer is a Palestinian as far as I'm concerned. He's become a Palestinian. He used to be Jewish. He's not Jewish anymore. He's a Palestinian." https://t.co/RXAWso2Eus pic.twitter.com/VepNA4ey8u