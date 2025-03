El embajador de Sudáfrica ya no es bienvenido en EE. UU., afirma Rubio

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo el viernes que el embajador de Sudáfrica en EE. UU. ya no es bienvenido en los Estados Unidos.

Acusó a Ebrahim Rasool de "incitar al racismo" y afirmó que odiaba tanto a Estados Unidos como a su presidente, Donald Trump.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx