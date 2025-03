Tropas ucranianas que luchan dentro de Rusia están casi rodeadas, según mapas de código abierto

Miles de tropas ucranianas que irrumpieron en la región de Kursk de Rusia el verano pasado en una incursión sorpresiva están casi rodeadas por las fuerzas rusas allí, en un gran golpe para Kyiv, que esperaba usar su presencia allí como influencia sobre Moscú en cualquier conversación de paz.

La situación de Ucrania en Kursk ha empeorado notablemente en los últimos tres días, muestran mapas de código abierto, después de que las fuerzas rusas recapturaran territorio como parte de una contraofensiva que ha dividido casi por completo a la fuerza ucraniana y separado al grupo principal de sus principales líneas de suministro.

Un soldado ucraniano le dijo a The Telegraph que Ucrania está considerando retirarse de Kursk para evitar más pérdidas.

"El miedo al cerco es real", agregaron.

El Telegraph también informó que las tropas norcoreanas ayudaron en gran medida a aislar a las tropas ucranianas utilizando la guerra de drones.

Un militar ucraniano patrulla una calle junto a los edificios dañados durante los recientes combates entre las fuerzas ucranianas y rusas en la ciudad de Sudzha, controlada por Ucrania, en la región rusa de Kursk, el 16 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/YAN DOBRONOSOV)

Actualmente, la única carretera ucraniana hacia Sudzha, que proporcionaría una ruta de escape para los soldados ucranianos de Kursk, está dentro del alcance de los drones rusos, según mapas del blog militar ucraniano Deepstate.

La influencia de Estados Unidos en la guerra ruso-ucraniana

Los avances rusos en la carretera clave llegaron poco después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, detuviera todo intercambio de inteligencia con Ucrania.

Al negarle inteligencia a Ucrania, los expertos creen que Estados Unidos ha permitido efectivamente que Rusia opere con más libertad, planificando ataques sin el conocimiento ucraniano, informó The Telegraph.

La decisión de Trump de detener el intercambio de inteligencia, así como suspender las entregas de ayuda militar, se produjo después de su reciente reunión controvertida con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Además, Estados Unidos ha bloqueado formalmente a todos los aliados para que no compartan inteligencia estadounidense con Ucrania, aunque dos funcionarios dijeron a The Financial Times que varios países probablemente continuarán transmitiendo información relevante a Kyiv.

Reuters contribuyó a este informe.