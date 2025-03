Los ataques de EE.UU. provocan grandes pérdidas a los hutíes en Yemen

Un informe de Al-Ain media en los Emiratos Árabes Unidos dice que los recientes ataques de EE. UU. en Yemen han causado graves pérdidas entre los hutíes apoyados por Irán. El informe dice que "el ejército estadounidense ha intensificado sus ataques aéreos en las bases, instalaciones y centros de mando de la milicia hutí en su principal bastión en la gobernación de Saada, en el norte de Yemen".

La gobernación de Saada es una de las más grandes de Yemen e incluye un área en el noroeste de Yemen a lo largo de la frontera con Arabia Saudita. La capital de la región es la ciudad de Saada. La ciudad tiene una población de alrededor de 50,000 personas y se encuentra en las montañas, a unos 1,800 metros sobre el nivel del mar.

"El ejército estadounidense lanzó una nueva serie de ataques aéreos temprano el miércoles por la mañana, apuntando a los cuarteles de la milicia y escondites al este de la ciudad de Saada y en el distrito de Al Salem en la misma gobernación", informó Al-Ain.

Los lugareños dijeron que escucharon fuertes explosiones en la zona. El informe indicó que en esta área podrían encontrarse sistemas de misiles balísticos, así como centros de mando hutí. "Los hutíes reconocieron cinco ataques aéreos, incluidos dos en la ciudad de Saada y tres en el distrito de Al Salem, en medio de los continuos intensos ataques aéreos estadounidenses".

El informe continúa diciendo que en los últimos dos días, entre el 24 y 25 de marzo, los hutíes han sufrido algunos de los bombardeos más intensos desde que Estados Unidos inició esta operación el 15 de marzo. Los ataques han incluido más de 15 incursiones en los distritos de Sahar y Kitaf en Saada, además de dos incursiones en la ciudad de Qahza, al sureste de Saada.

Un avión de combate despega para una operación contra el grupo Houthi en un lugar desconocido en esta captura de pantalla tomada de un vídeo difundido el 17 de marzo de 2025. (credit: US CENTCOM via X/Handout via REUTERS)

Noveno ataque hutí al portaaviones estadounidense

"Esta escalada se produce después de que los hutíes anunciaron su noveno ataque al portaaviones estadounidense Truman en el Mar Rojo.

En general, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques en ocho de los veintiún gobernaciones de Yemen, afirmó el informe.

Los hutíes continúan reclamando ataques contra Estados Unidos. Dicen que han estado apuntando al USS Harry Truman, un portaaviones estadounidense que lidera operaciones contra los hutíes. Los hutíes dicen que seguirán apuntando a Israel.

"En un comunicado temprano el miércoles, las fuerzas armadas yemeníes dijeron que sus fuerzas de misiles, drones y navales atacaron los objetivos en respuesta a los ataques estadounidenses contra el país árabe y en el décimo aniversario de la Resistencia Nacional yemení el 26 de marzo", afirmó la agencia de medios IRNA de Irán.

"En consonancia con la defensa de los derechos del pueblo palestino en Gaza y para seguir apoyándolos, la unidad de drones [hutí] de Yemen atacó las posiciones militares israelíes en la Jaffa ocupada", decía el comunicado.