El tatuaje árabe del Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, provoca controversia

El Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, ha sido objeto de importantes críticas públicas después de que imágenes compartidas en redes sociales el martes revelaran que tiene un tatuaje de la palabra árabe "kafir" (que significa "infiel" o "no creyente").

El tatuaje ha generado preocupaciones sobre una posible insensibilidad hacia los musulmanes en un momento sensible para las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El término "kafir" se utiliza en el Islam para describir a los no creyentes y ha sido cada vez más apropiado por grupos de extrema derecha.

Cabe destacar que Joe Biggs, exlíder de la organización de extrema derecha Proud Boys, tiene un tatuaje similar, lo que refuerza las conexiones percibidas entre este símbolo y las ideologías de extrema derecha.

Nardine Kiswani, una activista pro-palestina de Nueva York, criticó a Hegseth en redes sociales.

"Esto no es solo una elección personal; es un claro símbolo de islamofobia por parte del hombre que supervisa las guerras de América."

