Rusia suministrará una planta nuclear para la misión a Marte de Musk

Rusia podría suministrar una pequeña planta nuclear para una misión a Marte planeada por el multimillonario empresario y CEO de SpaceX, Elon Musk, dijo el enviado de cooperación internacional del presidente Vladimir Putin el jueves.

El enviado, Kirill Dmitriev, dijo que Moscú podría discutir la oferta con Musk por videoconferencia. Esta es la segunda vez que Dmitriev ha hablado sobre una posible cooperación con Musk este mes.

La propuesta surge después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciara conversaciones con Rusia con el objetivo de reavivar los lazos bilaterales que se encontraban en su punto más bajo en décadas debido a la guerra de Rusia en Ucrania.

Moscú busca desarrollar la cooperación económica con Washington, incluso cuando las sanciones de EE. UU. contra Rusia por el conflicto continúan en vigor.

Musk, un cercano asociado de Trump, dijo a principios de este mes que su cohete Starship despegaría hacia Marte antes de que termine el próximo año a pesar de varios fallos en las pruebas y del escepticismo de algunos expertos espaciales sobre el cronograma proyectado por Musk.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus. If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN