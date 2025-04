Alemania busca deportar a manifestantes pro-palestinos bajo la doctrina posterior al Holocausto

Alemania está moviéndose para deportar a cuatro residentes extranjeros de Berlín por su presunta actividad en protestas pro-palestinas, en un movimiento que parece probable que ponga a prueba una ley fundamental promulgada tras el Holocausto.

Tres de los residentes son ciudadanos de la Unión Europea, lo que normalmente permite la libre circulación entre los estados miembros. Kasia Wlaszczyk es ciudadana de Polonia, y Shane O’Brien y Roberta Murray son ciudadanos de Irlanda.

El cuarto, Cooper Longbottom, es un ciudadano estadounidense de 27 años de Seattle que enfrenta una prohibición de ingresar a los 29 países europeos en la Zona Schengen durante dos años después de salir de Alemania.

Las autoridades de inmigración alemanas ordenaron la expulsión de este grupo basándose en acusaciones separadas relacionadas con el mismo, incluyendo una sentada en la estación central de trenes de Berlín, un bloqueo de carretera y la ocupación de un edificio en la Universidad Libre, según información obtenida por la organización de noticias de izquierda The Intercept.

Las órdenes de deportación dicen que dos de los manifestantes llamaron a un oficial de policía "fascista" —insultar a un oficial es ilegal en Alemania— y tres demostraron con grupos que corearon "Del río al mar, Palestina será libre", un lema que el país prohibió el año pasado por antisemita. También se les acusa a todos de "apoyar indirectamente" a Hamas y a organizaciones pro-Hamas en Europa.

El emplazamiento del antiguo campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz es fotografiado durante las ceremonias que marcan el 75 aniversario de la liberación del campo y el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, en Brzezinka, cerca de Oswiecim, Polonia, (credit: REUTERS/NORA SAVOSNICK)

Historia del Holocausto alemán

Se les ha dado como plazo el 21 de abril para abandonar Alemania o ser deportados por la fuerza.

Ninguno de ellos ha sido condenado por un delito. Una condena no es necesaria para la deportación según la ley alemana, pero las autoridades aún deben proporcionar justificaciones proporcionales al castigo.

Como parte de este razonamiento, tres de las órdenes de deportación hacen referencia a la "Staatsräson" de Alemania, o "razón de Estado". Según esta doctrina, que influye mucho en la política alemana, la historia del Holocausto hace imperativo que Alemania defienda a Israel como justificación de su propia existencia.

Pero Staatsräson no se usa típicamente en entornos legales. El abogado Thomas Oberhäuser, quien no está involucrado en los casos, le dijo a The Intercept que invocar el principio para los procedimientos de deportación era "inadmisible según la ley constitucional".

Alexander Gorski, un abogado que representa a dos de las personas que enfrentan la deportación, comparó sus casos con los arrestos y deportaciones de activistas pro-palestinos en los Estados Unidos, especialmente aquellos vinculados a protestas en universidades.

"Desde una perspectiva legal, nos alarmó el razonamiento, que nos recordó al caso de Mahmoud Khalil", dijo Gorski a The Intercept. Khalil, un recién graduado de la Universidad de Columbia y activista pro-palestino que tiene una tarjeta verde, fue arrestado por ICE en marzo y está detenido en una instalación de detención en Luisiana.