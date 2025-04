La policía de Nueva York busca a hombre acusado de violar un cadáver en el metro de Manhattan

El Departamento de Policía de Nueva York está buscando a un hombre acusado de realizar actos sexuales en un cadáver mientras viajaba en el metro de Manhattan la semana pasada.

Según fuentes policiales, el hombre presuntamente realizó los actos en un hombre que falleció mientras viajaba en el tren R, varias horas antes de que comenzara el ataque.

"El individuo no identificado tuvo contacto sexual con un hombre adulto inconsciente y sin respuesta" y luego huyó a pie, dijo el departamento de policía en un comunicado de prensa.

Aunque los informes indican que la policía aún está investigando la causa de la muerte, el New York Post afirmó que las creencias iniciales son que la víctima falleció de causas naturales. Sin embargo, la policía está buscando hablar con una mujer que le entregó un cigarrillo a la víctima poco antes de que falleciera, y que supuestamente rebuscó en los bolsillos de la víctima, dijeron fuentes policiales al New York Post.

Las investigaciones comenzaron después de que el cuerpo de la víctima fuera descubierto en el tren en la Estación de Whitehall temprano el miércoles. La policía más tarde revisó las grabaciones del tren, donde encontraron imágenes del cuerpo siendo violado.

Las fuentes le dijeron a NBC que el atacante esperó a que el tren se vaciara antes de llevar a cabo el abuso, que supuestamente duró varios minutos, incluido el tiempo que tomó mover a la víctima de su asiento al suelo.

¿Qué se sabe sobre el presunto necrófilo?

El atacante acusado también rebuscó en los bolsillos de la víctima, informó The New York Times.

El hermano del presunto necrófilo le dijo al New York Post que su hermano es adicto a la heroína y fue liberado de la cárcel solo meses antes. El hermano del acusado no creía en las acusaciones.

"No lo he visto en unos días. Empezó a quedarse fuera hasta tarde. Nunca ha hecho algo como esto en su vida, no lo que dijeron que hizo. No creo que haya hecho eso. No es ese tipo de persona", dijo el hermano al New York Post. "Dijeron que sacó su cosa y la puso en el hombre... sí, no creo que haya hecho eso; no es un pervertido".

"Están diciendo que la policía debe hacer una mejor investigación porque mi hermano no es así. No importa qué tan grave sea la adicción a la heroína, él no es así", insistió.