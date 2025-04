Bangladesh vuelve a prohibir oficialmente los viajes a Israel

Bangladés ha comenzado nuevamente a inscribir pasaportes con la frase "válido para todos los países excepto Israel", según informó la Agence France-Presse a principios de esta semana.

Nilima Afroze, subsecretaria en el Ministerio del Interior, informó a la agencia de noticias Bangladesh Sangbad Sangstha el pasado domingo que las autoridades habían "emitido una directiva la semana pasada" para restablecer la prohibición explícitamente.

"Se pidió al director general del departamento de inmigración y pasaportes que tomara las medidas necesarias para implementar este cambio", dijo Afroze al medio local The Daily Star.

La frase, que prohíbe a los nacionales de Bangladés visitar Israel, fue eliminada del pasaporte en 2021 pero, según se informa, se restableció para mostrar la continua desaprobación del estado judío por parte del gobierno.

Gilad Cohen, ex subdirector general para Asia y el Pacífico en el Ministerio de Relaciones Exteriores y actual embajador en Japón, dijo que la eliminación fue un "paso bienvenido" e instó al país a establecer lazos, una invitación que Bangladés no aceptó.

Great news! #Bangladesh has removed travel ban to Israel. This is a welcome step & I call on the Bangladeshi government to move forward and establish diplomatic ties with #Israel so both our peoples could benefit & prosper.@IsraelMFA #IsraelLooksEast https://t.co/LbOLbm9dfG