Cynthia Nixon genera polémica al envolverse en bandera palestina

Cynthia Nixon se envolvió en una camiseta que parece la bandera palestina en el avance de la nueva temporada de And Just Like That..., el programa de Max que se estrenará en mayo.

Nixon, quien ha estado en la vanguardia de las celebridades que muestran virtudes y afirman abogar por los palestinos mientras minimizan los ataques de Hamás contra los judíos e ignoran sus asesinatos y torturas a sus oponentes palestinos, aparece en el tráiler recién lanzado de la tercera temporada del reinicio de Sex and the City, And Just Like That..., vistiendo una blusa que presenta un triángulo rojo junto al negro, blanco y verde de la bandera palestina, así como una corbata roja.

"¿Qué nos depara la temporada tres?" pregunta Nixon, quien interpreta a Miranda, al comienzo del tráiler, mientras viste esta camiseta. En el resto del clip, viste ropa de moda sin connotaciones políticas mientras el tráiler insinúa varias tramas románticas y de crianza, incluida la identidad de Miranda como mujer atraída por mujeres y personas no binarias.

En un momento, Rose/Rocky (Alexa Swinton), la hija no binaria de Charlotte (Kristen Davis), dice: "Mamá, cree en las mujeres".

El comentario parece referirse a un enamoramiento que su hermana Lily tiene hacia un bailarín de ballet. Sin embargo, la frase se popularizó por el movimiento #MeToo contra el acoso sexual que la izquierda ha abrazado en todos los casos en los que ha habido acusaciones de violación, excepto en el caso de las mujeres israelíes que fueron agredidas sexualmente el 7 de octubre.

Declaraciones políticas de Nixon

Nixon ha sido criticada por sus declaraciones políticas sobre la guerra entre Israel y Hamás, y los críticos señalan que, aunque es lesbiana, nunca ha dicho una palabra sobre la persecución de la comunidad LGBTQ+ por parte de Hamás en Gaza.

La han ridiculizado por autodenominarse "madre de niños judíos cuyos abuelos son sobrevivientes del Holocausto", como si esto disminuyera la absurdidad de su activismo político, que ha incluido una huelga de hambre pública de dos días destinada a aliviar el hambre en Gaza. Durante sus declaraciones públicas, no abordó el hecho de que, según informes de noticias, Hamás confisca gran parte de la ayuda alimentaria y luego la vende a un precio elevado.

Ella ha protestado afuera de la Casa Blanca y ha hecho afirmaciones tan dudosas como: "Israel ha matado a más civiles en siete semanas que los muertos durante 20 años de guerra en Afganistán". También expresó apoyo a las acusaciones de que Israel cometió genocidio en el caso que fue procesado en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Nixon ha sido criticada en línea por su camisa de bandera palestina, con un usuario X mencionando su infructuosa candidatura a la nominación demócrata para gobernadora de Nueva York en 2018, diciendo: "Jajaja. Tal vez podría convertirse en la gobernadora de Gaza". Nicole Lampert tuiteó: "Por supuesto, Cynthia Nixon ahora traería su obsesión ignorante pro Palestina a la promoción de Just Like That".

Alan R. Levy tuiteó: "La absurdidad es asombrosa. Cynthia Nixon y su esposa serían arrojadas desde un edificio en menos de 24 horas de pisar Gaza".

En 2016, Nixon no tuvo problema en dar una entrevista al Jerusalem Post sobre su película, A Quiet Passion, en la que interpretaba a Emily Dickinson, y no mencionó política.

Sarah Jessica Parker, la estrella de "And Just Like That", visitó Israel en 2019 con su esposo, Matthew Broderick, y sus hijos.