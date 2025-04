Hotel de Kioto obliga a un turista israelí a declarar no haber participado en crímenes de guerra

Un turista israelí que se registraba en un hotel en la ciudad japonesa de Kioto fue obligado a firmar un formulario declarando su no participación en presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, informó Ynet el sábado.

El turista intentó registrarse para una estancia en el Hotel Wind Villa en Kioto, pero al presentar su pasaporte israelí en la recepción, se le indicó que debía declarar su no participación en crímenes de guerra o enfrentar la negativa de servicio.

Se informa que el turista sirvió en la Armada Israelí como un médico de combate.

El turista le dijo a Ynet que "Entre las secciones de este documento estaba que no violé, asesiné a personas que levantaban una bandera blanca o cometí un crimen de guerra. Esto es absurdo y ridículo. Le dije que no matamos a mujeres y niños, ¿por qué haríamos eso?" El embajador israelí en Japón, Gilad Cohen, y el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Kenji Yamada, firman el acuerdo de visados ''trabajo-vacaciones'' en abril de 2023. (credit: PAOLO FOCOCCI )

Inicialmente se negó a firmar el formulario, explicándole al empleado que no estaba interesado en "meterse en política". El empleado del hotel respondió que todo huésped israelí o ruso debía firmarlo.

"Al final, decidí firmar porque no tengo nada que ocultar. Esta afirmación es cierta porque no cometí crímenes de guerra, y ningún soldado de las FDI comete crímenes de guerra. Firmé porque no quería meterme en problemas y también porque este formulario no tiene valor alguno", le dijo a Ynet. "Esta persona en concreto [el empleado] no tiene nada en contra de Israel. Él apoya mucho la paz. Tampoco creo que sea antisemita, simplemente no tiene la información correcta".

Una violación de la ley de hoteles de Japón

El turista informó el incidente al Embajador de Israel en Japón, Gilad Cohen, y envió una carta al Gobernador de la Prefectura de Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, expresando preocupación por prácticas discriminatorias en el sector hotelero de Kyoto.

"Este acto discriminatorio, basado únicamente en la nacionalidad, causó al huésped una angustia emocional y malestar significativos", escribió el embajador. "Consideramos este incidente como extremadamente grave e inaceptable. Esta situación constituye una clara violación de la Ley de Negocios de Hoteles de Japón y de los valores de igualdad y no discriminación que creemos son compartidos por nuestras dos naciones. Lo que es particularmente preocupante es que este no es un incidente aislado".

Nishiwaki informó a Cohen que el asunto había sido referido al municipio de Kyoto y que se había abierto una investigación sobre el incidente por sospecha de violación de la Ley de Hoteles.