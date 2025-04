Presidente irlandés ataca a Netanyahu por la guerra en Gaza durante el funeral del Papa Francisco

Es "indignante" que aquellos que critican las políticas del gobierno israelí sean etiquetados como antisemitas, dijo el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, en una crítica feroz al primer ministro Benjamin Netanyahu.

En comentarios que hizo después del funeral del Papa Francisco el sábado, dijo que no estaba mal "criticar a un primer ministro que está fortaleciendo un ejército que está violando el derecho internacional humanitario y muchos otros aspectos del derecho internacional, si no hay respeto por los derechos civiles, además de [los de] mujeres y niños".

Dijo que muchas personas en Israel se oponen a las políticas de Netanyahu, calificándolo de "gran mentira" sugerir que quienes se oponían a la acción militar de Israel en Gaza apoyaban a Hamas.

He just couldn't help himself! Michael Higgins, the little antisemitic leprechaun and President of Ireland (@PresidentIRL) chose the occasion of Pope Francis funeral, to launch into a tirade against Israel and PM Netanyahu. pic.twitter.com/Kv4GJH5gh4