Se informa que Elon Musk pidió a Ashley St. Clair no circuncidar a su hijo judío

Ashley St. Clair, una influencer de derecha, no fue la primera mujer en anunciar que había dado a luz al hijo de Elon Musk cuando reveló la noticia en febrero. Pero fue la primera mujer judía conocida, y por lo tanto produjo el primer hijo judío de Musk.

Ahora, St. Clair revela que Musk le pidió que no circuncidara a su hijo, un ritual venerable en la tradición judía.

"Mientras ella estaba embarazada, Musk la instó a dar a luz al bebé mediante cesárea y le dijo que no quería que el niño fuera circuncidado", informó el Wall Street Journal el miércoles en un extenso artículo sobre el enfoque de Musk hacia la procreación y el manejo de las mujeres a las que pide que tengan sus hijos.

La historia no dejó claro si St. Clair siguió el consejo de Musk sobre la circuncisión, pero sugirió que tal vez no lo hizo. "St. Clair es judía y las circuncisiones son un ritual importante en la religión, y ella decidió no hacer una cesárea", dijo la historia.

La circuncisión se remonta a la Biblia y es ampliamente practicada por judíos de todos los niveles de observancia, incluidos aquellos que no son observantes de otra manera. Es necesaria para los hombres que se convierten al judaísmo, pero no es esencial que un niño nacido de una mujer judía sea judío. Elon Musk (credit: SHUTTERSTOCK)

Musk ha dicho que cree que las cesáreas permiten tener cerebros más grandes y, por lo tanto, descendencia más inteligente. Su postura sobre la circuncisión no está clara, pero su padre le dijo a un entrevistador en 2022 que no creía que su hijo hubiera sido circuncidado. (También tiene predilección por las bromas sobre penes y a principios de este año bromeó sobre circuncisiones financiadas por el gobierno de EE. UU.)

St. Clair es una de las cuatro mujeres que tienen hijos con Musk

St. Clair es una de las cuatro mujeres que públicamente tienen hijos con el CEO de Tesla y funcionario de la administración Trump. Pero Musk supuestamente cree que una baja tasa de natalidad entre las personas educadas es un problema existencial y se considera probable que tenga más descendencia, según un artículo del Wall Street Journal, que afirmó que ofreció a St. Clair $15 millones y $100,000 al mes para que guardara silencio sobre la paternidad de su hijo.

St. Clair y Musk nombraron a su hijo Rómulo, el nombre del fundador de Roma según la mitología romana, según el artículo. Musk está fascinado por el Imperio Romano, del cual ha dicho que cayó debido a una baja tasa de natalidad, y cuando recibió críticas de muchos en la comunidad judía por supuestamente imitar un saludo nazi en un discurso en enero, algunos de sus seguidores dijeron que en realidad estaba haciendo un "saludo romano", aunque los expertos dicen que tal gesto no se usaba en la antigua Roma.