Trump: Los hutíes dicen que quieren un cese al fuego con Israel tras los ataques aéreos

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos dejará de bombardear a los hutíes en Yemen después de afirmar que el grupo alineado con Irán acordó dejar de interrumpir las importantes rutas marítimas en el Medio Oriente.

.@POTUS: "The Houthis have announced that -- they don't want to fight anymore. They just don't want to fight, and we will honor that, and we will stop the bombings. They have capitulated... They say they will not be blowing up ships anymore." pic.twitter.com/GTd4UhNMK9