Ben Cohen de Ben & Jerry's va a Tucker Carlson y dice, 'Amo a Jesucristo'

(JTA) — Hace cuatro años, cuando los fundadores de Ben & Jerry's recurrieron al New York Times para defender el boicot de su heladería a los asentamientos en Cisjordania, el comienzo de su artículo de opinión decía: “Somos los fundadores de Ben & Jerry's. También somos judíos orgullosos”.

Al menos para uno de ellos, eso puede haber cambiado.

Ben Cohen, el Ben de la pareja, apareció en el programa de entrevistas de Tucker Carlson esta semana, principalmente para discutir su oposición a la participación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania y al abultado presupuesto del Pentágono, temas donde sus ideales progresistas de mucho tiempo pueden coincidir con los de extrema derecha de Carlson.

Luego, al final del programa de una hora, Carlson le preguntó a Cohen sobre sus "creencias espirituales".

"En cuanto a una creencia espiritual, quiero decir, no practico una religión", respondió Cohen. "Nací judío. Amo a Jesucristo. Creo que las palabras que dijo son maravillosas, son increíbles. Y, sabes, me siento un poco angustiado de que muchas religiones cristianas organizadas no estén realmente, no sé, siguiendo las palabras de Jesucristo."

Ben Cohen y Jerry Greenfield, fundadores de Ben & Jerry's en 1978, hablaron sobre la decisión de la empresa de dejar de vender helados en Cisjordania en una entrevista con Axios publicada el domingo. (credit: SCREENSHOT VIA JTA)

La visión moral de Jesucristo

Añadió: "Creo que si pudiéramos seguir las palabras de Jesucristo y reflexionar sobre el Sermón del Monte y, ya sabes, tomar en serio sus palabras, no estaríamos haciendo las cosas que estamos haciendo actualmente".

El Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo del Nuevo Testamento, es una serie de dichos ampliamente conocidos en los que Jesús expone su visión moral.

Las inclinaciones religiosas de Cohen son significativas porque Carlson es conocido por invitar a antisemitas, incluido un revisionista del Holocausto, a su programa en el pasado. También son importantes porque Cohen y su cofundador Jerry Greenfield públicamente utilizaron su judaísmo en defensa del boicot de su empresa en 2021.

El boicot generó una oposición generalizada de grupos judíos centristas y de derecha, una ola de desafíos legales a nivel estatal y llevó a una batalla judicial que duró años. Cohen y Greenfield, quienes crecieron asistiendo juntos a la escuela hebrea en Long Island, vendieron la empresa a Unilever hace décadas y ya no la controlan, aunque recientemente se informó que Cohen estaba planeando recomprarla.

"Que apoyemos la decisión de la empresa no es una contradicción ni es antisemita", escribieron en un artículo de opinión en el Times. "De hecho, creemos que este acto puede y debería ser visto como un avance en los conceptos de justicia y derechos humanos, pilares fundamentales del judaísmo."

Más tarde, agregaron: "Como partidarios judíos del Estado de Israel, rechazamos fundamentalmente la noción de que es antisemita cuestionar las políticas del Estado de Israel."

El programa de Carlson, publicado el lunes, también plantea preguntas sobre si Cohen seguiría identificándose como partidario de Israel. La mayor parte de la entrevista trató sobre Ucrania y el presupuesto de defensa de EE. UU., pero cerca del final, al discutir por qué piensa que "estamos avanzando hacia la guerra" en Irán, Cohen mencionó a Israel.

"Parece haber una extraña relación entre Israel y EE. UU., donde, no sé, Israel ahora tiene a EE. UU. suministrando armas para su genocidio", dijo Cohen. "Y lo que me dicen es que Israel busca algún concepto de un Gran Israel. Digo, realmente no sé mucho al respecto."

El término "Gran Israel" generalmente se ha referido al control israelí de territorios como Cisjordania y Gaza, en lugar de su conflicto regional con Irán.

En respuesta a una pregunta posterior, él dijo: "En este momento, lo que significa ser estadounidense es que somos el mayor exportador de armas del mundo, tenemos el ejército más grande del mundo, apoyamos la masacre de gente en Gaza, si alguien protesta por la masacre de gente en Gaza, los arrestamos. ¿Qué representa nuestro país?"

No es la primera vez este año que Cohen acusa a Israel de genocidio en su guerra contra Hamás en Gaza, una acusación que el país rechaza firmemente. En marzo, él dijo: "El apoyo de EE. UU. a este genocidio es básicamente pisotear el alma de América" y agregó: "No es una guerra, es una masacre. No creo que haya mucha diferencia entre que alguien sea asesinado por una bomba o por ser arrojado a una cámara de gas".

En la entrevista del lunes, Carlson no abordó las declaraciones de Cohen sobre Israel. Él respaldó los elogios de Cohen a Jesús.

Cohen también ha comenzado recientemente a promocionar un sitio web para respaldar DOGE, la operación dirigida por Elon Musk que ha reducido rápidamente partes del gobierno federal, incluidos grandes programas humanitarios globales. No se recibió una respuesta inmediata a una solicitud de comentario a través de ese sitio web, que Cohen promociona en su cuenta X.