Caso Madeleine McCann: Disco duro del principal sospechoso apunta a un trágico final

Nuevas pruebas han sido encontradas en el caso de Madeleine McCann, una niña que desapareció en Portugal en 2007, lo cual sugiere que la joven fue asesinada después de su desaparición, según informes de los medios británicos la semana pasada.

Se descubrió un disco duro en una antigua fábrica perteneciente a Christian Brueckner, de 48 años, el principal sospechoso en el caso McCann. Se informó que Brueckner compró la fábrica cerrada en 2008.

El disco duro fue encontrado en una fábrica cerrada en 2016. La evidencia fue encontrada debajo de un perro mascota fallecido, informó People.

La policía alemana también encontró dos tarjetas de memoria y seis USB en una cartera.

Los documentos encontrados sugieren que el sospechoso admitió haber drogado a una madre y a una hija fuera del jardín de infantes de la niña y habló de abusar de una niña de 4 años.

Se informa que también se encontraron máscaras, productos químicos, armas de fuego, ropa de niños, incluyendo más de 75 trajes de baño, y juguetes en la fábrica.

Un documento de seguros descubierto por investigadores también supuestamente vio a Brueckner admitir su asesinato en un festival de música, informó The Standard.

Un testigo, mencionado en informes de medios como Helge B, afirmó que Brueckner le dijo que McCann "no gritó", pero que dudaba de la credibilidad del sospechoso.

En llamadas de Skype con pedófilos, Brueckner supuestamente expresó que quería "capturar algo pequeño y usarlo durante días".

Laurentiu Codin, un ciudadano rumano que compartió celda con Brueckner en 2020, dijo a las autoridades que este se había jactado de un crimen con circunstancias similares al caso de McCann.

Codin le dijo al tribunal regional de Braunschweig: “Había en algún lugar una ventana abierta. Él me lo contó, y por eso me preguntó si se podían dejar huellas dactilares cuando salía por la ventana.

“Dijo que entró en el piso por dinero y dijo que no encontró dinero, pero encontró a un niño y se llevó al niño, y que dos horas después, el lugar en el que estaba fue rodeado por la policía y perros”, continuó.

"Y luego se fue, fuera de la zona. Solo estoy diciendo lo que él me dijo ... y se llevó al niño en Portugal en su coche, y en el momento en que la policía y los perros estaban en la casa, él se fue conduciendo, y ya no estaba. Me preguntó si se puede encontrar el ADN de un niño como evidencia, y le respondí que sí."

Condenas y acusaciones siguen a Christian Brueckner

A pesar de las presuntas llamadas, Brueckner fue absuelto en un tribunal de Brunswick en 2024 de cargos de violación agravada y dos cargos de abuso sexual a niños. Según informes, los fiscales planean apelar la decisión del tribunal. Nunca ha sido acusado en el caso McCann y niega su participación.

El sospechoso actualmente cumple una condena de siete años en Alemania por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en 2005 en la región del Algarve en Portugal, donde desapareció McCann de 3 años, y está siendo juzgado por una serie de delitos que supuestamente cometió en el país entre 2000 y 2007.

Según informó la BBC News, su sentencia podría ser extendida, ya que enfrenta un nuevo cargo por insultar a un miembro del personal de la prisión, sin el cual podría salir en libertad en septiembre de 2025.

La policía alemana dijo en junio de 2020 que se asumía que Madeleine estaba muerta, pero la joven habría cumplido 22 años esta semana.