El ganador de Eurovisión de Austria dice que espera que Israel sea excluido el próximo año

Hemos visto perdedores resentidos en Eurovisión de este año, y ahora hay un ganador resentido.

Se trata de JJ de Austria, quien ganó el Festival de la Canción de Eurovisión el sábado por la noche con la canción "Wasted Love", pero se molestó porque Israel participó y porque la canción de Israel, "New Day Will Rise", cantada por Yuval Raphael, quedó en primer lugar en la votación del público.

"Espero que la competencia del próximo año se lleve a cabo en Viena, sin Israel", dijo el miércoles en una entrevista con el medio de comunicación español El País. "Pero la pelota está en la cancha de la Unión Europea de Radiodifusión. Nosotros, los artistas, solo podemos alzar nuestras voces sobre el asunto. Es muy decepcionante que Israel siga participando en el concurso".

También señaló el sistema de votación del público como problemático. "Debe haber un cambio en el sistema de votación. Debería haber más transparencia en la votación por teléfono. Este año todo fue muy extraño en ese sentido", dijo.

Mientras JJ ganó en general, en la votación del público, recibió 178 puntos mientras que Raphael recibió 297. El ganador es determinado por una combinación de los votos del público, más los votos de los jurados nacionales. Los jurados nacionales otorgaron a "Wasted Love" 258 puntos, mientras que solo le dieron a "New Day Will Rise" 60. Esto es similar al año pasado, cuando la interpretación de Eden Golan de "Hurricane" fue segunda en la votación del público, pero solo tuvo suficientes votos de jurado para terminar quinta en general.

Mientras que el año pasado no hubo protestas sobre los métodos de votación cuando la canción "The Code" de Nemo de Suecia ganó y "Rim Tim Tagi Dim" de Baby Lasagna de Croacia lideró en la votación popular, tras el triunfo de Israel en la votación del público, ha habido indignación en múltiples países. Yuval Raphael, en representación de Israel, interpreta ''New Day Will Rise'', durante la Gran Final del Festival de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza, el 17 de mayo de 2025 (credit: REUTERS/DENIS BALIBOUSE)

Las emisoras públicas en España, Finlandia, los Países Bajos e Irlanda han pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), que organiza la competencia, que examine los resultados en busca de fraude electoral.

Fueron especialmente críticos con el hecho de que los miembros del público pueden votar hasta 20 veces. Ahora que el único estado judío ha ganado la votación popular, este método se ha vuelto sospechoso, aunque la votación por teléfono ha estado en uso desde finales de los años 90. Incluso Pedro Sánchez, el primer ministro español, intervino para pedir que se prohíba a Israel.

Varios radiodifusores y periodistas europeos han citado el hecho de que el gobierno israelí, y no KAN, el radiodifusor público israelí, patrocinó anuncios en YouTube y otros lugares instando al público a votar por Raphael.

Martin Green, el director de Eurovisión, emitió una declaración contundente a principios de la semana defendiendo la integridad del sistema de votación, al que calificó como "el más avanzado del mundo".

Red de verificación de hechos independiente absuelve a Israel

Además, Wiwibloggs, un sitio web dedicado a noticias de Eurovisión, informó que Spotlight, la red de verificación de hechos independiente de la UER, encontró que no había nada en contra de las reglas de Eurovisión en la campaña promocional israelí.

Jordi Pedra de Wiwibloggs escribió: "La investigación de Spotlight señala que otros países también llevaron a cabo campañas publicitarias, incluyendo Malta, Grecia, Albania, Polonia, Armenia y Francia.

Algunas de estas campañas fueron realizadas por los propios artistas a través de sus plataformas sociales, mientras que otras fueron promovidas por el radiodifusor competidor en el territorio, pero sin vínculo con sus respectivos gobiernos". Pero aparentemente no hay nada en las reglas del concurso que prohíba que un gobierno promocione a su concursante.

Si bien muchos pueden ver Eurovisión como un espectáculo tonto, es importante tener en cuenta que esta cuestionamiento coordinado de los métodos de votación y promoción solo cuando Israel gana una parte de la competencia remonta a los orígenes del antisemitismo moderno, como se ejemplifica en la falsificación antisemita, Los Protocolos de los Sabios de Sion.

El llamado de JJ a la "transparencia" en la votación, y la declaración de Erika Vikman de Finlandia, citada por Wiwibloggs, de que "Leí en Helsingin Sanomat hoy que Israel ha podido manipular los votos en gran medida. Siento que es muy injusto", con sus insinuaciones de una conspiración israelí que "manipula votos", hacen eco de los Protocolos, los cuales pretenden ser un complot judío secreto para la dominación global.

El razonamiento de los concursantes y emisoras europeas es simple: Si Israel gana algo, es sospechoso. En sus mentes, no es posible que las audiencias de todo el mundo simplemente disfrutaran de "New Day Will Rise". Su respuesta es una combinación impía de mala deportividad y antisemitismo, o antisemitismo disfrazado de anti-sionismo.

Raphael no tuvo problema en elogiar "Wasted Love", diciendo en una conferencia de prensa: "Tiene una voz increíble. Trabajó extremadamente duro, estoy muy orgulloso de él. Se lo merece". Pero ninguno de estos concursantes europeos cuestionando los resultados a los que Raphael venció con el público pudo encontrar en sus corazones ser igualmente amables.