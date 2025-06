Greta Thunberg emprenderá un viaje hacia Gaza en la 'Flotilla de la Libertad'

La activista climática Greta Thunberg y el actor irlandés de Game of Thrones Liam Cunningham se encuentran entre la tripulación de la Coalición de la Flotilla de la Libertad que viajará a Gaza para entregar ayuda este fin de semana.

La tripulación viajará a bordo del Madleen después de que un dron supuestamente destruyó la última embarcación de la organización desde Sicilia, según informó la organización.

Meet some of the panelists, volunteers and supporters joining the launch of ‘Madleen’ in Catania, Sicily about to sail to break Israel's illegal siege of Gaza. ⛵️#AllEyesOnDeck #BreakTheSiege https://t.co/ZoCnr45S3I @RimaHas pic.twitter.com/IqAhOSHBv9