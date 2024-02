Debe Israel tratar a terroristas heridos? Rabinos responden

La revista hizo la misma pregunta a tres rabinos, dos ortodoxos y uno reformista: Debe Israel tratar a terroristas heridos? Aquí están sus respuestas.

Deben los hospitales israelíes tratar a terroristas heridos de Hamas?

Rabino Yuval Cherlow (Ortodoxo): "Desde un punto de vista moral, no hay obligación de tratar al enemigo herido, ya que es parte de una guerra contra quienes trabajan para aniquilarnos. Pero debido a que es una norma internacional y un acuerdo que el Estado de Israel ha firmado, y considerando la obligación del pueblo israelí de ser parte del progreso del mundo y el deseo de reducir la violencia, brindamos atención básica a los heridos del enemigo".

Rabino Reuven Taragin (Ortodoxo): Subrayando que no estaba dando una opinión personal sino una perspectiva halájica, Taragin dijo: "Una persona que asesina, especialmente un terrorista, merece la pena de muerte; si la sociedad la aplica o no es una pregunta separada. Nuestros sabios nos dicen que las personas que tienen misericordia con aquellos que no la merecen terminan siendo insensibles con aquellos que sí la merecen.

"Hay tres tipos de situaciones que los rabinos mencionan como excepciones. Uno: Si queremos mantener al terrorista vivo para interrogarlo o intercambiarlo. Dos: Los profesionales médicos tienen un compromiso; tomaron un juramento para tratar a todas las personas. Eso es un compromiso real, y se aplica a todas las personas. Tres: Existe el derecho internacional. Una vez que el posible asesino ya no es una amenaza y se ha rendido, la ley establece que es un prisionero y tiene ciertos derechos a protección. La diferencia es que estas situaciones se aplican más a profesionales médicos y al ejército que a un individuo. Significa que si eres un individuo y un terrorista ha sido herido, no estarías obligado a ayudarlo si no eres un profesional médico".

Rabino Ammiel Hirsch (Reformista): "Los proveedores de atención médica tienen la obligación de tratar a personas heridas, incluso a terroristas despreciables, siempre y cuando ya no representen un peligro inmediato y la amenaza que representan haya sido neutralizada. Esto es consistente con el juramento tomado por el personal médico, los valores judíos y las normas internacionales occidentales. Una vez tratados, es responsabilidad del estado, no de los médicos, castigar a los asesinos. Dicho esto, los terroristas no necesitan ser tratados en hospitales israelíes si hay otros lugares donde puedan recibir atención médica adecuada. Si hay centros designados para prisioneros y enemigos de Israel, y pueden recibir atención médica adecuada allí, no es necesario tratarlos en hospitales".

