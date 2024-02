Rep. Tlaib acusa a IDF de violencia sexual en niños palestinos.

La representante Rashida Tlaib se niega a respaldar una resolución del Congreso que condena el uso de violación y violencia sexual por parte de Hamas durante y después de la masacre del 7 de octubre.

El proyecto de ley, presentado por la demócrata Lois Frankel de Florida, fue aprobado con un voto de 418 a 0, con Tlaib optando por votar "presente".

Tlaib explicó su negativa, argumentando que la resolución "ignora por completo y borra cualquier violencia sexual y abuso cometido por las fuerzas israelíes contra los palestinos, especialmente los niños". No proporcionó ejemplos de violencia sexual israelí.

En un discurso ante el Congreso, mencionó la presunta violencia sexual contra palestinos por las IDF, pero no mencionó la violencia sexual perpetrada contra israelíes durante la masacre del 7 de octubre.

La declaración de Tlaib se dio en respuesta a la mesa redonda organizada por la representante Debbie Wasserman-Shultz el miércoles.

Rashida Tlaib @RepRashida is the ONLY member of Congress who refuses to condemn Hamas’ rape. What an absolute sicko. pic.twitter.com/JOtba7BCWE