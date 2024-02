Relación: cambio generacional impacta apoyo a Israel en EE. UU

El libro del Éxodo cuenta que surgió en Egipto un faraón que no conocía a José. El nuevo gobernante desconocía las contribuciones de José y los hebreos a la nación.

Tres milenios después, la generación que presenció los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial ha pasado; para sus hijos, la lucha de Israel por la supervivencia y el sionismo se convirtieron en su nueva religión, la causa de muchos.

Hoy, sus nietos, la Generación Z, están llegando a la adultez conociendo a un Israel musculoso, armado nuclearmente, liderado por extremistas ultranacionalistas y teocráticos. Los lazos emocionales entre generaciones se están desvaneciendo.

El inmenso pozo de simpatía y apoyo tras la masacre de Hamás el 7 de octubre en Israel se ha oscurecido por el humo de una masiva campaña de bombardeos, en la cual el Ministerio de Salud de Hamás acusa a Israel de matar a decenas de miles, incluyendo mayormente a civiles palestinos inocentes. Dentro de Israel, han surgido profundas divisiones sobre las prioridades de guerra de la nación: traer a casa a los rehenes o destruir a Hamás.

Metas conflictivas

El país está dirigido por el gobierno más extremo de su historia, uno más centrado en la guerra y el castigo que en el rescate y las preocupaciones humanitarias. Algunos en el gobierno quieren reocupar Gaza y expulsar a los habitantes; muchos parecen ver esto como una guerra de venganza. Son quienes dicen que el lema palestino "FROM THE RIVER TO THE SEA" es genocida, aunque repiten ese sentimiento, pero con ideas diferentes sobre quiénes se quedan y quiénes se van.

La relación bilateral entre Estados Unidos e Israel no ha experimentado tales tensiones desde la guerra del Sinaí de 1956 y los enfrentamientos entre la administración de George H. W. Bush y el primer ministro Yitzhak Shamir en 1991, cuando los dos líderes no se dirigían la palabra.

Se consideraba que Shamir había fallado en la gestión de la relación de su país con su principal aliado, y los votantes israelíes lo sacaron en la próxima oportunidad. Las encuestas muestran que el primer ministro Benjamin Netanyahu podría enfrentar el mismo destino por fracasos de liderazgo que muchos sienten que llevaron al 7 de octubre.

No es un secreto que el presidente Joe Biden ha perdido la confianza en Netanyahu. Nunca tuvo mucho desde el principio, llegando a inscribir una imagen con: "No estoy de acuerdo con una maldita palabra que dices".

Frustración creciente de Biden

Biden, que se autodenomina sionista, tiene un historial de más de 40 años como ferviente partidario de Israel y ha conocido a Netanyahu la mayor parte de ese tiempo. El representante Jim Clyburn, un líder demócrata senior en la Cámara de Representantes y un confidente cercano de Biden, dijo esta semana después de una reunión en la Oficina Oval que el "liderazgo de Netanyahu no ha sido bueno para Israel" e indicó que el presidente siente lo mismo.

Biden se ha vuelto cada vez más frustrado con la gestión de Netanyahu en la guerra, su falta de respuesta a la crisis humanitaria en Gaza, su falta de sinceridad y su negativa a abordar los problemas "del día siguiente". Se dice que siente que Netanyahu ha puesto su supervivencia política por delante del interés nacional al seguir una estrategia más centrada en mantener su puesto y poder que en cumplir con las demandas públicas de regresar a los rehenes.

En privado, se dice que el presidente ha llamado a Netanyahu "un idiota" y "un tipo malditamente malo".

Biden está pagando un precio político, potencialmente uno grande en este año presidencial, por ser el amigo más firme de Israel. Su Partido Demócrata, alguna vez el principal sostén del estado judío, se está dividiendo profundamente sobre el tema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asiste a una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, durante su visita a Israel en medio del conflicto continuo entre Israel y Hamás, en Tel Aviv, Israel, el 18 de octubre de 2023. (credit: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS)

Jonathan Martin de Politico ha escrito que la coalición de los Demócratas podría estar "desmoronándose debido a la ofensiva de Israel en Gaza. Biden está enfrentando mucha presión incómoda de los Demócratas amigables en el Congreso, incluyendo a muchos partidarios fervientes de Israel que se han vuelto muy críticos con su gobierno de extrema derecha".

Martin dijo que uno de esos legisladores demócratas le dijo: "Bibi es tóxico para muchos votantes demócratas y Biden debe distanciarse de él, ayer".

Como consecuencia, se ha dañado la perspectiva política de Biden mientras enfrenta una dura batalla por la reelección. Esto es especialmente crítico en el estado clave de Michigan con su gran población árabe y musulmana. También enfrenta oposición entre los votantes afroamericanos y jóvenes que a menudo tienden a simpatizar con los palestinos considerados "desfavorecidos".

En el nuevo panorama global, Israel

antes David, se ha convertido en Goliat en el siglo XXI.

Cinco senadores demócratas escribieron recientemente un artículo en The Washington Post exigiendo que la administración "actúe de inmediato para abordar la catástrofe humanitaria". Dijeron que la estrategia de guerra de Netanyahu ha tenido un "impacto masivo e inaceptable en los civiles palestinos". Más de una docena de senadores demócratas progresistas han pedido condicionar la ayuda a Israel.

Uno de los más francos, el Sen. Chris Van Hollen (D-Maryland), acusó a Israel de un "crimen de guerra clásico" al bloquear la ayuda humanitaria a Gaza. El gobierno israelí respondió que los únicos que bloquean la distribución de alimentos son Hamás.

Van Hollen, cuyo estado sólidamente demócrata tiene una gran población judía, se ha convertido en el principal crítico de Israel en el Senado. Él está de acuerdo en que Israel tiene el derecho de defenderse y destruir la amenaza militar de Hamás, pero critica el impacto en los civiles de Gaza. Se convertirá en el senador principal del estado el próximo año con la jubilación de Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuyo liderazgo en la comunidad judía precede a su servicio en el Congreso.

Un contendiente destacado para el cargo es el representante de dos términos, David Trone. Trone no es judío, pero en sus días previos al Congreso donó más de $100,000 a AIPAC, según el Jewish Insider. Se ha convertido en un firme crítico de la operación de Israel en Gaza y ha pedido un alto al fuego. Ha dicho que Netanyahu "debe irse. Es su Trump".

AIPAC, que solía contar con la habilidad bipartidista para movilizar a las tropas, ahora es percibido como parcial y de derecha (en gran parte debido a su focalización en críticos progresistas de la política israelí). Una vez se negó a "calificar o respaldar" candidatos, pero hoy respalda y gasta millones para derrotar a progresistas en su mayoría izquierdistas que no comparten sus puntos de vista pro-Likud. Incluso apuntó a un congresista judío de una familia de líderes pro-Israel porque no seguía la línea AIPAC-Netanyahu.

Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otros altos funcionarios de la administración son recibidos por manifestaciones pro-palestinas y antiisraelíes dondequiera que vayan. Los manifestantes han acampado fuera de la casa del secretario de Estado Antony Blinken, exigiendo un alto al fuego y, según informes, acosando a su familia incluso mientras él se desplaza por Oriente Medio en busca de una solución.

La hostilidad de Netanyahu hacia cualquier discusión sobre el "día después" y la paz con los palestinos, su aparente indiferencia hacia la crisis humanitaria y poner la eliminación de Hamás antes de rescatar a los rehenes, pueden ayudar a consolidar su base de extrema derecha y a mantener su trabajo, al menos por ahora. Pero está creando una profunda brecha entre Israel y sus aliados más críticos en la Casa Blanca, en el Congreso y en la comunidad judía.

La pregunta intrigante no es cómo reparar la relación en una era post-Netanyahu, sino si se puede reparar.

El escritor es un periodista, consultor, lobista y exdirector legislativo del Comité de Asuntos Públicos Israelí-Estadounidense (AIPAC) con sede en Washington.