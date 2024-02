Sanciones a 'colonos' en Tel Aviv? - opinión

Ozzy Jackson, un colono de 18 años, camina frente a un rebaño de ovejas en la Granja de Ovejas Kedar, cerca del asentamiento judío de Kedar, en Cisjordania, ocupada por Israel, el 21 de junio de 2023 (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

En un movimiento bien sincronizado, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia impusieron sanciones económicas por separado a cuatro ciudadanos israelíes que viven más allá de la Línea Verde. Estas sanciones se implementaron como parte de la campaña de "violencia de los colonos". Esta campaña podría intensificarse en algún momento, una vez que expiren los 60 días dados al gobierno israelí para responder a las acusaciones de brutalidad militar en Judea y Samaria.

Kalman Liebeskindi, escribiendo en Maariv, y Ariel Kahane en Israel Hayom, expusieron la mentira que subyace a la campaña y refutaron las afirmaciones. No es que nunca haya violencia antiárabe perpetrada por colonos judíos, simplemente que los hechos distan mucho de lo que se informa.

Por lo tanto, debemos preguntarnos: si la campaña se basa en distorsiones y mentiras, ¿cómo es que continúa siendo repetida por informes mediáticos junto con "expresiones de preocupación" por parte de funcionarios estadounidenses y europeos?

Cómo surgió la "campaña de violencia de los colonos"

Las raíces de la "campaña de violencia de los colonos" se describen de manera sucinta en el libro "Ally: My Journey Across The American-Israeli Divide" del ex embajador israelí en Estados Unidos, el Dr. Michael Oren, que se centra en el mandato de Oren como embajador bajo el primer ministro Netanyahu y el presidente Barack Obama.

Oren describe cómo el asesinato de la familia Fogel fue recibido con shock y temor entre los estadounidenses. La Casa Blanca condenó enérgicamente el asesinato. Pero, como en el caso de los eventos del 7 de octubre, este shock desapareció lo suficientemente rápido. La comunidad de Itamar, siendo de derecha religiosa, según escribe Oren, fue identificada con la "campaña de violencia de los colonos".

Los asentamientos, considerados "ilegítimos" por la administración Obama y considerados ilegales por las Naciones Unidas, fueron percibidos por amplios sectores de organizaciones internacionales como un blanco legítimo para el ataque.

Oren expresó sus preocupaciones a sus asesores en la embajada de que toda la población de los asentamientos había sido "fogelizada" y estigmatizada como "ocupantes que merecen lo que reciben". Oren temía que toda la población de Israel pudiera pasar gradualmente por una "fogelización" y eventualmente ser percibida como "merecedora de los cohetes que le disparan".

Esta preocupación podría haber sonado descabellada en 2011, pero apenas 13 años después, cada ciudadano israelí descubrió que esta preocupación estaba lejos de ser infundada.

Respuestas tras el 7 de octubreLa respuesta tardía de Obama ante la masacre, tres días después del 7 de octubre, ya incluía una referencia al conflicto palestino-israelí. Escribió: "Debemos seguir esforzándonos por una paz justa y duradera para israelíes y palestinos por igual". Un mes después, resumió el concepto de manera bastante lúcida en un podcast: "Lo que hizo Hamas fue horrendo, y no hay justificación para ello. Lo que también es cierto es que la ocupación y lo que les está sucediendo a los palestinos es insoportable".

Hay quienes escuchan, en esta declaración, los precursores de la estrategia de propaganda progresista de Hamas que sostiene que "Gaza es una prisión al aire libre". Algunos trazarían una línea directa entre esto y el concepto de que "la resistencia palestina no tiene otra opción".

También parece que, para disgusto del expresidente, Israel y el pueblo judío están demasiado ocupados perpetuando las lecciones del Holocausto y viendo videos de los horrores del 7 de octubre. ¿Qué le dijo Mohammed Darawsha al periodista Yishai Friedman de Channel 14? "El sionismo religioso... está filtrando una droga ideológica por todo el país".

Excepto que ahora no son solo los sionistas religiosos. Tal como Oren predijo, son todos los que recuerdan los eventos del 7 de octubre y sacan conclusiones prácticas de ellos.

Si alguien concluye que esto es simplemente una guerra cognitiva, está equivocado. Esto es propaganda deliberada con un objetivo muy tangible: legitimar un estado palestino en todo el territorio de Judea, Samaria y Gaza, lo que implicará la evacuación de judíos de sus hogares. Una vez más.

Las estrategias detrás de este pensamientoPara realizar un escenario tan alucinante, se requiere una extensa preparación cognitiva, y esto se está llevando a cabo a través de dos estrategias. Una es la estrategia de incriminación, una estrategia probada y verdadera. Ha estado funcionando durante años.

Hay dos audiencias objetivas para esta estrategia: la primera es incriminar a la población de los asentamientos a través de una "campaña de violencia de los colonos", con la intención de hacer que el público israelí olvide que estos colonos son la primera línea de defensa para Kfar Saba, la llanura de Sharon y todo el centro del país.

La segunda estrategia implica a la comunidad internacional, que se espera que apoye medidas cada vez más severas contra Israel y sus ciudadanos. Esta es la estrategia del "silenciamiento", y para esto estamos viendo la aplicación de sanciones.

Como escribió el ex embajador David Friedman, los términos de las sanciones estadounidenses se aplican a cualquier israelí que se oponga a un estado palestino. En este momento, eso representa al 80% de la población de Israel, según Friedman. En otras palabras, al escribir este artículo, podría estar cayendo en la trampa de las sanciones, al igual que cada conversación de mesa y cada declaración en las salas de redacción.

Esto afecta no solo a la libertad de expresión, sino que también significa control individual sobre las acciones de cada israelí, anulando la soberanía de Israel y su sistema judicial.

¿Te reuniste frente a los dormitorios de estudiantes árabes en Netanya de una manera que ellos interpretaron como amenazante? ¿Protestaste contra tus vecinos en Nof Hagalil, y contemplaron mudarse? ¿Colgaste una bandera de Israel desde tu balcón en el barrio Bavli de Tel Aviv y heriste los sentimientos de alguien?

No hay forma de estar seguro de que no cruzaste la línea, o como dijo Friedman: "Cualquier persona que el Departamento de Estado considere hostil a la creación de un estado terrorista palestino podría despertar por la mañana y encontrar sus fondos congelados en su banco local".

Lo más escandaloso es que hay personas dentro de Israel que, por diseño o ignorancia, se suman a esta campaña. No importa si son individuos ignorantes que escriben cosas como "Dejemos que los estadounidenses hagan nuestro trabajo por nosotros", sin darse cuenta de que la broma recae completamente sobre ellos.

Pero cuando el portavoz de las FDI informa anónimamente contra la "violencia de los colonos", estimulando desproporcionadamente los informes mediáticos, esto equivale a una bancarrota moral. Es parte de un concepto equivocado y distorsionado. Nos lleva a todos por el camino de la "Fogelización", ya sea en Judea y Samaria, las comunidades en la frontera de Gaza, la Galilea, los Altos del Golán, Jerusalén o Tel Aviv.

Los roles de los líderes y el camino a seguir

Nuestros tomadores de decisiones deben volver en sí de inmediato. Deben entender que la "campaña de violencia de los colonos", que se ha librado durante más de una década contra Israel, a veces con ayuda interna, debe detenerse de inmediato.

Tenemos que dirigir todos nuestros recursos de divulgación para socavar la "lógica interna" de esta campaña. Los políticos, militares y los medios de comunicación israelíes no deben, bajo ninguna circunstancia, entretenerla. Si no tomamos una posición firme, descubriremos que (una vez más) nuestra sangre está en juego y que (una vez más) esto ha sucedido con apoyo activo de nosotros mismos.

Una anécdota final. En su libro, Oren cuenta cómo se sorprendió cuando el presidente Obama se negó a hacer una comparación entre Hamas y Al-Qaeda. Me pregunto si acepta la comparación entre Hamas y los nazis.

El escritor es miembro del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, activista sionista, emprendedor social y personalidad mediática.