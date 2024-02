Rabinos piden a Qatar liberar a los rehenes

Durante los últimos cuatro meses, manifestantes han salido a las calles de Beverly Hills para instar al régimen de Catar a asegurar la liberación de rehenes en manos de su aliado terrorista, Hamas, en la Franja de Gaza, y detener su presunta financiación del terrorismo islamista y el antisemitismo.

La sinagoga de Beverly Hills, junto con Rabbis United, organizó el lunes la última manifestación frente al consulado de Catar en Beverly Hills, con aproximadamente 100 asistentes.

El carismático Rabino Pini Dunner de la Sinagoga de Beverly Hills expresó al Jerusalem Post que hizo un llamado directo al Emir del pequeño estado del Golfo rico en petróleo, Tamim bin Hamad Al Thani: "Si queda un ápice de humanidad en ti, haz lo que tienes que hacer y lo que sabemos que tienes el poder de hacer: liberar a los rehenes de Hamas y poner fin a la miseria ahora mismo. Y esa miseria no es solo para las familias de los rehenes y los propios rehenes, sino también para los palestinos a los que afirmas preocuparte, que están sufriendo una miseria inmensurable como resultado de la guerra desencadenada el 7 de octubre".

Today we held a protest rally outside the #Qatar Consulate in Beverly Hills. I was joined by 50+ rabbis from across the US, from RabbisUNITED. The Qatari ruling Al Thani family is personally responsible for the barbarity of the October 7th massacre, and for every hostage still… pic.twitter.com/jsI8X1FEBa