Beatie Deutsch, madre religiosa y mujer más rápida de Israel

Beatie Deutsch es una potencia.

Inmigrante frum de Nueva Jersey, Deutsch descubrió su pasión por el atletismo a los 26 años y desafió todos los pronósticos.

Imagínese: Embarazada de siete meses, conquistó el Maratón de Tel Aviv. Justo después de dar la bienvenida al mundo a su quinto hijo, se alzó con la victoria en el Maratón de Jerusalén, ganándose el título de mujer israelí más rápida, título que aún conserva.

Su resistencia, fuerza y determinación son una auténtica inspiración que deja asombradas a personas como nosotros, gente motivada a la que le encanta hacer ejercicio.

Nos reunimos con Deutsch, menuda, atractiva y vestida con ropa de entrenamiento tzanua -por supuesto, tomando ensaladas saludables con proteínas- en la tienda de ultramarinos y cafetería Zmora Organi de Talpiot, menos de dos semanas antes de la maratón de Jerusalén del 8 de marzo. Dice que ese fin de semana asistirá en Londres a una conferencia motivacional y que le decepciona perdérsela. Pero se espera que sus hijos -de 14, 13, 11, nueve y seis años- y su marido participen. LA ISRAELÍ-AMERICANA Beatie Deutsch empezó a correr en serio hace sólo tres años, y ya ha ganado el Maratón de Tiberíades y tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de 2020. (credit: Courtesy)

"Hay un debate sobre lo que va a hacer cada uno, porque mi marido probablemente correrá los 5K, y estamos debatiendo si mi hija de seis años podría hacerlo; yo creo que sí", dice Deutsch. "Mi hija mayor y mi hijo van a correr los 10 km; ya lo hicieron el año pasado, así que están bien.

"Luego está mi segunda hija. Creo que debería hacer los 5K porque los 10K fueron mucho para ella el año pasado, pero..."

Deutsch, que ahora tiene 34 años, es una jerusolimitana que vive con su familia en un pequeño moshav del pintoresco valle de Ella, a las afueras de Beit Shemesh. Se mudaron allí para tener más espacio abierto. Al principio, echaba de menos su carrera matutina desde su casa de Har Nof hasta la Ciudad Vieja pasando por el parque Mesilla, "pero no se compara ni por un segundo con la carrera en la naturaleza".

Su horario de entrenamiento diario no es fijo. En invierno, empieza sobre las 8.15 después de dejar a sus hijos. Otros días, sobre todo cuando hace cross-training, empieza sobre las 6 de la mañana.

La carrera a pie de Deutsch empezó accidentalmente; sólo quería ser alguien que hiciera ejercicio de forma constante después de dar a luz a su tercer hijo. Su marido, entonces aficionado al ciclismo, fue quien la animó.

"No sabía nada de correr", admite Deutsch. "Me apunté a un maratón simplemente porque sabía que un maratón me obligaría a comprometerme con el entrenamiento. El primer año corrí Tel Aviv en 3:27, que es un tiempo bastante bueno para tu primer maratón.

"Cuando corrí ese maratón, fue un momento tan revelador y motivador", continúa. Pero no fue hasta que se enfrentó a la carrera de nuevo en 2017, con su barriga de embarazada, cuando la comunidad de corredores empezó a fijarse en ella.

"La gente decía: 'Si ella ha podido, nosotros también'", dice Deutsch con una sonrisa.

Entonces decidió que quería ganar Jerusalén. La acribillamos a preguntas tan rápido que apenas tiene tiempo para sus verduras con quinoa.

Dos meses antes de la carrera, nos cuenta, volvió de una larga carrera y se sintió agotada. Un análisis de sangre reveló que era celíaca y que su nivel de hierro era peligrosamente bajo. Pero Deutsch no se amilanó. Recibió una infusión de hierro y eliminó todo el gluten de su dieta. Ese año se proclamó la mujer israelí más rápida en correr el maratón de Jerusalén, con una marca de 3:09.

Sin embargo, para ella era más importante que ganar lo que el título le proporcionaba: una plataforma para recaudar fondos para Beit Daniella, llamado así por la prima de su marido, Daniella Pardes, que se suicidó a los 14 años tras una lucha contra la anorexia. El centro ofrece terapias alternativas a estos adolescentes, como la terapia con perros y caballos. Deutsch recauda dinero todos los años.

"Es lo que realmente me apasiona".

SE CONSIDERA no sólo una corredora profesional, sino también una oradora motivacional. Desde que era adolescente, "mi sueño era compartir el judaísmo con el mundo y conectar a los demás con este don que tengo".

"Si voy a un Shabbaton y me levanto a hablar, todos me escuchan porque no soy rabina; soy corredora", explica. "Una de las cosas que mi viaje me ha enseñado es que tenemos mucha más fuerza y potencial dentro de nosotros de lo que creemos, y quién sabe a cuántas puertas nos hemos cerrado por no habernos dado nunca una oportunidad o por tener demasiado miedo a intentarlo.

"No puedo imaginarme cómo he podido estar seis años sin cuidarme, sin hacer ejercicio", dice Deutsch. "Correr es como respirar para mí; no puedo sobrevivir sin ello. Y no me daba cuenta de lo mucho que lo necesitaba".

Pero señala que, desde que se convirtió en corredora profesional, se ha perdido parte de la alegría. En aquella primera carrera no había expectativas, recuerda con nostalgia. Ahora es diferente, porque sabe de lo que es capaz, y hay mucha presión en cada carrera.

Deutsch también se centra en los alimentos que consume porque "conozco mi peso ideal para la carrera, y pienso constantemente en él; antes no lo hacía, así que esa parte es difícil... Cuando eres más ligera, eres más rápida; no puedes negarlo. Pero tampoco puedes adelgazar de forma poco saludable porque eso también afectará a tu rendimiento."

Además, si eres una personalidad de tipo A como Deutsch, que quiere marcar todas las casillas, la comida no encaja en esa categoría.

Pero ella dice que intenta mantener unos niveles realistas; en casa, tiene un enfoque equilibrado de la nutrición de sus hijos. "No quiero que se sientan limitados", dice Deutsch.

¿Ha cambiado la vida de Deutsch desde el 7 de octubre? Dice que durante los primeros meses de la guerra ayudó a las esposas de los reservistas de su zona con cenas semanales. Sigue haciéndolo, aunque con menos frecuencia. "Gracias a mi plataforma, pude recaudar mucho dinero para eso".

Deutsch había estado centrada en correr en los Juegos Olímpicos de Verano de París este año, pero una lesión en el tendón y otras circunstancias la han dejado fuera de la carrera. "Ahora tengo que elegir un nuevo sueño", dice.

"Tengo que hacer las paces con el hecho de que a veces hay algo realmente valioso en el mero hecho de perseguir un gran objetivo y un sueño, aunque nunca lo consigas", afirma Deutsch. "Durante mucho tiempo estuve obsesionado con el resultado y con conseguir ese tiempo [para clasificarme para París]. Me he recordado a mí mismo que, en primer lugar, soy algo más que un simple corredor, que represento mucho más, que la gente aprende de mí y que tengo valor.

"Hay algo inspirador en elegir soñar a lo grande y perseguir ese sueño, aunque no sepas si lo conseguirás o aunque nunca lo consigas".

Consejos de Beatie para triunfar en la carrera

La carrera es una celebración. Has trabajado duro para llegar, así que valóralo. Empieza despacio. Acelera los últimos 400 metros. Recupérate con proteínas y carbohidratos justo después de correr.

Libros y podcasts recomendados por Beatie