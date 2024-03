Biden: Netanyahu perjudica a Israel más que ayudarlo

El primer ministro Benjamin Netanyahu está socavando los valores sobre los que se fundó Israel y está perjudicando al país con su gestión de la guerra de Gaza, denunció el sábado el presidente estadounidense Joe Biden durante una entrevista que concedió a la cadena MSNBC.

"Netanyahu] tiene derecho a defender a Israel y a seguir persiguiendo a Hamás, pero debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de sus acciones", subrayó Biden.

"Está perjudicando a Israel más que ayudándole al hacer que el resto del mundo... es contrario a lo que Israel representa, y creo que es un gran error", dijo Biden.Habló en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Estados Unidos por la campaña militar israelí para destruir a Hamás en Gaza, una operación que apoya en principio, pero a cuyos elementos se ha opuesto por lo demás.

En particular, le preocupa el elevado número de víctimas mortales, ya que Hamás afirma que más de 31.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. Israel ha afirmado que más de 11.000 de las víctimas mortales han sido combatientes. Benjamin Netanyahu da una rueda de prensa el 29 de febrero de 2024 (credit: NIMROD KLIKMAN/POOL)

Estados Unidos también ha argumentado que Israel no ha hecho lo suficiente para contener el desastre humanitario que ha acompañado a su campaña militar, durante la cual ha arrasado carreteras, infraestructuras y el sistema de gobierno, dificultando y, en algunos casos, imposibilitando la distribución de la ayuda.

Biden pillado off the record

Durante un comentario privado que Biden hizo el jueves, y que fue captado por el micrófono, dijo que necesita una "reunión a solas" con Netanyahu sobre la cuestión de la ayuda humanitaria para Gaza.

Cuando MSNBC le preguntó qué quería decir con ese comentario, Biden dijo que era un eufemismo para una "reunión seria". Y añadió: "Conozco a Bibi desde hace 50 años y él sabía a qué me refería".

Biden se cuidó de subrayar a la MSNBC que, independientemente de lo que pensara de Netanyahu, apoyaba a Israel, sobre todo en lo relativo a las armas defensivas.

"Nunca voy a abandonar Israel", subrayó Biden. "La defensa de Israel sigue siendo crítica, así que no hay una línea roja en la que vaya a cortar todas las armas para que no tengan la Cúpula de Hierro para protegerles", dijo Biden.

Pero al mismo tiempo, "no puede haber 30.000 muertos palestinos más, como consecuencia de ir tras [Hamás]hay otras formas de tratar, de llegar a Hamás".

Recordó que cuando visitó Israel en octubre se sentó con el gabinete de guerra del país y le advirtió de que no cometiera los mismos errores que Estados Unidos cuando entró en Irak y Afganistán tras el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.

"La primera vez que fui me senté con el gabinete de guerra, les dije, no cometan el error que cometió Estados Unidos, ... no deberíamos habernos metido en todo el asunto de Irak y Afganistán, no era necesario, no era necesario, causó más problemas de los que curó".